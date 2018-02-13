В Липецкой области не курят и никогда не курили 36% мужчин

В Липецкой области не курят и никогда не курили 67,9% населения: среди мужчин доля таковых составляет 36%, среди женщин — 93,7%. Из тех, кто когда-то курил, бросили 5,8%, ежедневно курят 19,4%.

Выборочные данные масштабного комплексного наблюдения условий жизни населения по Липецкой области привел Липецкстат. Статистическое комплексное обследование проводит Росстат раз в два года, последнее из которых прошло в регионах страны в конце 2016 года. Среди прочего респонденты отвечали на вопросы об употреблении алкоголя и табака.

Так, среди настоящих и бывших курильщиков липчане в основном приобретали эту вредную привычку в возрасте 15-20 лет (почти 79%), после 30 лет начинали курить лишь 0,8%, до 15 лет пробовали сигареты 12,7%. Из тех, кто курят ежедневно, большинству хватает 1 пачки в сутки (41,4%), больше пачки выкуривают 1,2%, а 28,9% обходятся до 5 сигарет в день.

Самыми активными курильщиками оказались работники промышленных и сельскохозяйственных предприятий, строители, транспортники — среди этих категорий ежедневно вспоминают о сигаретах 54,6%, и всего 33,8% не курят совсем. Меньше всех подверженными вредной привычке оказались специалисты высшего уровня: в ежедневном курении здесь признались всего 7,4% респондентов, некурящих оказалось 85,4%.

50,6% липчан отметили, что употребляют алкоголь. Из них 48,4% - только по праздникам, еще 33,5% - 1-2 раза в месяц. И 2,1% признались, что пьют спиртное практически каждый день. Самая высокая доля употребляющих алкогольные напитки пришлась на возраст 30-34 лет (72,4%) и 35-44 лет (70,4%). С возрастом доля выпивающих становится меньше. Так, среди тех, кому от 60 до 69, употребляют спиртное 34,9%, а старше 70 лет — 19,8%, сообщается в комплексном наблюдении.

Фото: ne-kurim.ru