«ЛГТУ-Липецк» чудом спасся в Астрахани

Сезон завершается, а мини-футбольную команду хочется поздравить «С почином на выезде!».

Мини-футбольный «ЛГТУ-Липецк» ближе к весне набрал первые очки на выезде, сыграв вничью в Астрахани с одной из худших по результатам команд высшей лиги «Хазаром» - 3:3. Тем не менее, липецкая команда продолжает оставаться на последнем месте в турнире.

Но даже «Хазар» должен был обыгрывать липецких «студентов», ведь после первого тайма счет был в его пользу – 2:0. Однако южане рано поверили в свою победу, а в составе гостей нашелся герой матча, который, можно сказать, «заглянул в команду на минуточку».

«Хазар» умудрился забить два гола в течение одной минуты. На 25-й минуте астраханцы дважды поразили липецкие ворота: отличились Фердинанд Чхаидзе и Павел Гончаров. После перерыва Александр Ролдугин (32-я минута) и Антон Бадиков (35-я) восстановили равновесие. Затем Александр Чураев вновь вывел астраханцев вперед – 3:2, но буквально через минуту Ролдугин забил ответный мяч. За оставшиеся 10 минут больше шансов вырвать победу было у «Хазара», но он лишь показал, что и в его игре в нынешнем сезоне немало проблем.

Александр Ролдугин – воспитанник елецкого футбола, который по основной профессии играет в большой футбол, и в минувшем сезоне стал победителем первенства «Черноземья» (третий дивизион) в составе «Металлурга-Оскол» из Старого Оскола. За «ЛГТУ-Липецк» он согласился поиграть в течение короткого времени пока «металлурги» не приступили к тренировкам.

Напомним, что «ЛГТУ-Липецк» показывает худшие результаты в истории липецкого мини-футбола. Команда уже пропустила больше 100 мячей (107 в 17-ти матчах) и занимает последнее место в турнире. В клубе не захотели играть многие наши ведущие мастера футзала, а организация дел в «ЛГТУ-Липецке» хромает на обе ноги. К примеру, у гостиницу в Астрахани игроки пришли … пешком, потому что за два километра до конца пути сломался автобус.

И еще. Сегодняшняя встреча в астраханском СК «Звездный» собрала 1 200 зрителей. Липчанам такая посещаемость и не снилась: студенческий спортзал ЛГТУ способен вместить. Максимум, пару сотен зрителей, но болельщики в последнее время разбежались. На игры команды ходит в основном горстка друзей и родственников самих игроков. Рекламы матчей в СМИ, аудитория которых дотягивала хотя бы до «троечки», нет никакой.