вчера, 16:34
Приюту для бездомных животных оказали помощь подопечные геронтологического центра
Добровольцы из Введенского геронтологического центра помогли приюту для бездомных животных
С ноября 2017 года по январь 2018 года проживающие в центре пожилые люди и инвалиды, объединенные движением «Волонтеры серебряного возраста» и имеющие доброе, неравнодушное сердце, собирали средства на корм для бездомных кошек и собак.
Как сообщили в управлении социальной защиты Липецкой области, на эти средства в итоге были куплены два мешка геркулесовой крупы и десять килограммов мяса.
На днях подопечные геронтологического центра отвезли подарки в приют.
Фото: szn.lipetsk.ru
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