Общество

вчера, 16:34

Приюту для бездомных животных оказали помощь подопечные геронтологического центра

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#приют #геронтологический центр
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Приюту для бездомных животных оказали помощь подопечные геронтологического центра

Добровольцы из Введенского геронтологического центра помогли приюту для бездомных животных

С ноября 2017 года по январь 2018 года проживающие в центре пожилые люди и инвалиды, объединенные движением «Волонтеры серебряного возраста» и имеющие доброе, неравнодушное сердце, собирали средства на корм для бездомных кошек и собак. 

Как сообщили в управлении социальной защиты Липецкой области, на эти средства в итоге были куплены два мешка геркулесовой крупы и десять килограммов мяса.

На днях подопечные геронтологического центра отвезли подарки в приют.

Фото: szn.lipetsk.ru




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#приют #геронтологический центр
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Комментарии (17)

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Рэ -рэ

вчера, 22:32
Мария,зимой трудно с работой,лишь бы голоду или от болезней не крякнуть,это тебе не Европа.
ответить

семён

вчера, 22:03
гостья, Собаки всегда бегали и искали себе еду! Теперь кормить их до смерти?
ответить

Берия

вчера, 22:02
гостья, Инвалиды? Детдомовские? Малоимущие?
ответить

гостья

вчера, 21:51
Берия, люди могут сами заработать
ответить

Люди

вчера, 20:02
Лида, А собаки всегда сами себе пайку искали! Сейчас только модно стало кормить их. А бездомные люди , старики и сироты??????
ответить

Лида

вчера, 19:56
Берия, а люди в состоянии сами о себе позаботиться...
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Человек

вчера, 19:53
Green , Ты против людей , нацист?? Ну и тварь!
ответить

Алкан с ЛТЗ

вчера, 19:52
Green , А вы меня знаете??? Или судите по нику?
ответить

Green

вчера, 19:48
Алкан с ЛТЗ, а л Давайте лучше дома строить для животных а не для таких как вы.
ответить

Green

вчера, 19:45
Берия, раньше людей казнили а теперь вон свободу дали.
ответить
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