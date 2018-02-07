Приюту для бездомных животных оказали помощь подопечные геронтологического центра

Добровольцы из Введенского геронтологического центра помогли приюту для бездомных животных

С ноября 2017 года по январь 2018 года проживающие в центре пожилые люди и инвалиды, объединенные движением «Волонтеры серебряного возраста» и имеющие доброе, неравнодушное сердце, собирали средства на корм для бездомных кошек и собак.

Как сообщили в управлении социальной защиты Липецкой области, на эти средства в итоге были куплены два мешка геркулесовой крупы и десять килограммов мяса.

На днях подопечные геронтологического центра отвезли подарки в приют.

Фото: szn.lipetsk.ru