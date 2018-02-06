В Липецкой области упала рождаемость

Зафиксировано падение рождаемости в регионе на 12%

11 565 детей появились на свет в Липецкой области в прошлом году. По сравнению с 2016 годом их стало на 12% меньше. Среди новорожденных 40% - первенцы, столько же малышей оказались вторыми детьми в семьях, еще 20% - третьими и последующими. Также в прошлом году родились 134 пары близнецов.

Умерли в течение года 16 914 человек, что на 3% меньше, чем в 2016-м. Превышение числа умерших над числом родившихся за 2017 год составило 5349 человек или 4,7 человека на 1000 человек населения. Год назад естественная убыль населения в Липецкой области была почти на 1000 человек меньше (4395).

Численность постоянного населения на 1 января составила по предварительной оценке 1150,6 тыс. человек.

За прошлый год в Липецкой области свадьбы сыграли 8173 пары против 7209 годом ранее. Распались 4990 семей, что сопоставимо с 2016 годом (4885), сообщает Липецкстат.