Общество

вчера, 16:58

В Липецкой области упала рождаемость

14 1940
#рождаемость
1
В Липецкой области упала рождаемость

Зафиксировано падение рождаемости в регионе на 12%

11 565 детей появились на свет в Липецкой области в прошлом году. По сравнению с 2016 годом их стало на 12% меньше. Среди новорожденных 40% - первенцы, столько же малышей оказались вторыми детьми в семьях, еще 20% - третьими и последующими. Также в прошлом году родились 134 пары близнецов.

Умерли в течение года 16 914 человек, что на 3% меньше, чем в 2016-м. Превышение числа умерших над числом родившихся за 2017 год составило 5349 человек или 4,7 человека на 1000 человек населения. Год назад естественная убыль населения в Липецкой области была почти на 1000 человек меньше (4395).

 Численность постоянного населения на 1 января составила по предварительной оценке 1150,6 тыс. человек. 

За прошлый год в Липецкой области свадьбы сыграли 8173 пары против 7209 годом ранее. Распались 4990 семей, что сопоставимо с 2016 годом (4885), сообщает Липецкстат. 

14 1940
#рождаемость
1

Комментарии (14)

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1

вчера, 22:45
Я въ...ваю как проклятый. На еду не хватает. А если у мампапбабушек спрашивать, мож хватет, но будешь обсосом. Пойду * бюджет.
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"КОБРА"

вчера, 22:22
Рождаемость как и всё остальное на нашей планете падает согласно алгебраической регрессии. Например, если лет двадцать назад в двух семьях,т.е. четверо родителей родили двух детей. Теперь эти *дети* создали свою-одну семью и родили одного ребенка. И так до бесконечности- рождаемость с каждым годом будет снижаться.
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БАРМАЛЕЙ

вчера, 21:49
Потому что Бармалей Ненавидит маленьких детей, Ненавидит, ненавидит, ненавидит, ненавидит , Гадких маленьких детей!"
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Человечность

вчера, 20:44
Жить тяжелее день ото дня...Какие дети! Их только герои рожают или наоборот, те, кто ведет плохой образ жизни...Отважиться и родить сейчас-героизм! Все платное, заболеешь-оставишь половину зарплаты в аптеке, кормить хлебом в мешочке, как после войны, тоже не будешь.
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Рожать

вчера, 20:37
Для обслуживания толстосумов???? Нет уж увы))) вы сами рожайте для своего же обслуживания
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Сексуальный Бобик

вчера, 20:27
надо же, "в нашей стране секса нет, в нашей стране есть любовь" РАЗНИЦУ ПОЧУВСТВОВАЛИ??? Хватит извращать этот монолог из телемоста.
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горожанин

вчера, 20:13
Рождаемость ниже плинтуса.....
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гость

вчера, 20:13
Рожать рабов, нет уж увольте!
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Рикитави

вчера, 20:05
Толи ещё будет ой, ой, ой.
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нет нет

вчера, 19:47
Как рожать? Собакам в день выделяют 450 руб,на содержание,а ДЕТЯМ в месяц 200 руб.
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