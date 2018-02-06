Общество
вчера, 16:33
В прошлом году автолюбители взыскали с мэрии 18 миллионов рублей
В ямы на дорогах в Липецке все чаще попадают дорогие иномарки.
В прошлом году администрация Липецка по искам в судах автомобилистов, повредивших машины в ямах на городских улицах, выплатила более 18 млн рублей. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщила руководитель правового управления администрации Липецка Анна Деева. По словам чиновницы, в аварии все чаще попадают дорогие автомобили.
Однако два иска мэрия в судах отбила. Владельцам "Порше Кайенна" и "Мерседес Бенц" не удалось взыскать с муниципалитета 1,7 млн рублей.
Однако два иска мэрия в судах отбила. Владельцам "Порше Кайенна" и "Мерседес Бенц" не удалось взыскать с муниципалитета 1,7 млн рублей.
Максим
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Взыскали с мэрии
Вечная наша проблема нашего города
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