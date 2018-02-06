Общество

вчера, 16:33

В прошлом году автолюбители взыскали с мэрии 18 миллионов рублей

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#дтп
В прошлом году автолюбители взыскали с мэрии 18 миллионов рублей

В ямы на дорогах в Липецке все чаще попадают дорогие иномарки.

В прошлом году администрация Липецка по искам в судах автомобилистов, повредивших машины в ямах на городских улицах, выплатила более 18 млн рублей. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщила руководитель правового управления администрации Липецка Анна Деева. По словам чиновницы, в аварии все чаще попадают дорогие автомобили.

Однако два иска мэрия в судах отбила. Владельцам "Порше Кайенна" и "Мерседес Бенц" не удалось взыскать с муниципалитета 1,7 млн рублей.
8 1046
#дтп

Комментарии (8)

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Максим

вчера, 22:59
Написали, как будто гордятся, тем что не дали денег на ремонт авто. Надо всем, при каждом удобном случае обращаться, чтоб они в долгу были может задумаються над тем из чего как и когда дороги надо делать.
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просто

вчера, 21:35
инотазы- гавно!
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Сказать

вчера, 20:31
Сказать бы вам всем, да .......
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Взыскали с мэрии

вчера, 19:29
А оплатили работяги своими налогами...
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Вечная наша проблема нашего города

вчера, 19:14
Полудурки-недоучки и дороги.
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Гость

вчера, 19:04
Еще зима не кончилась,а дороги все в ямах.Видимо этой весной от асфальта ничего не останется.В Липецке история с дорогами повторяется десятилетиями.На те деньги,которые ежегодно вбухивают в одни и те же ямы,можно было весь город забетонировать десятиметровым слоем бетона.
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однако

вчера, 17:14
надо не из бюджета, а из кармана чиновников выплачивать, тогда и порядок будет
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п

вчера, 17:10
Просто владельцы дорогих автомобилей имеют средства на адвоката и судебные издержки
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