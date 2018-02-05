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В Липецке прошла «Неделя православия»

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#православие #гимназия #
В Липецке прошла «Неделя православия»

В гимназии №64 Липецка завершилась Неделя православной культуры «Русь православная», прологом которой стала литературно-музыкальная композиция «Русь называют святой…», сообщает сайт Первого липецкого благочиния. 

В мероприятиях Недели, проходившей в гимназии уже девятый раз, приняли активное участие клирики Христо-Рождественского кафедрального собора – протоиерей Алексий Носач, иерей Виктор Архипкин, иерей Сергий Гришанов, иерей Андрей Болдырев, иерей Алексий Богомолов и иерей Александр Алешин.

Неделя проходила в преддверии Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, потому большинство бесед, встреч, классных часов было посвящено житиям святых: единый классный час «Святые лики земли Русской», цикл радиоуроков «Жития русских святых», конкурс сочинений и рисунков «Святые заступники Руси».

На одном из уроков в старших классах, посвященных трагическим событиям 1917 года, десятиклассники представили творческий проект «1917 год - восхождение на Русскую Голгофу», а учащиеся 11-х классов просмотрели и обсудили фильм о царской семье «Тайна быть счастливым».

Шестиклассники подготовили рассказ с иллюстрациями о становлении Руси на основе «Повести временных лет», наиболее раннем из дошедших до нас древнерусских летописных сводов начала XII века. 

Ярким событием Недели стало выступление детского хора музыкальной школы №10 (руководитель – Светлана Алексеевна Филиппова), в исполнении которого прозвучали духовные песни и произведения патриотического содержания.

В рамках Недели в начальной школе прошли вечера театральных постановок на основе рассказов, сказок, притч под общим названием «Кладезь мудрости». Все желающие могли принять участие в кинофестивале «Христианские притчи», сняв мультфильм, видеоролик или игровое короткометражное кино.

Каждый день Недели завершался родительским лекторием, в ходе которого священнослужители беседовали с родителями о главном – о воспитании детей в традициях Православия. На одном из лекториев было принято решение проводить беседы с отцами, которые в первую очередь несут ответственность за становление личности ребенка.

Завершающим мероприятием Недели стало посещение Христо-Рождественского кафедрального собора, где дети имели возможность познакомиться с устройством православного храма и задать священнику интересующие их вопросы.

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#православие #гимназия #

Комментарии (5)

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123

16 минут назад
Сколько можно в школах насаждать религию со стороны чиновников образования?
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медведев

17 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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О

22 минуты назад
1, двойное "сс" в слове "русский" образовалось не путем удвоения последнего в корне "с", а присоединением к корню слова "рус" суффикса "ск". Этот суффикс весьма распространён в русском языке, например: польский ("пол" + "ск"), сербский ("серб" + "ск") и т.д. Таковы правила словообразования: на стыке двух морфем могу т возникать удвоенные согласные. Так, в слове "рассыпаться" - приставка "рас" + корень "сып" образуют при написании удвоенную согласную. Не сердитесь, что ли )
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1

35 минут назад
Русь! Русский! Где вы взяли 2 "с"? Польша-польССкий? Серб - Серббский? И ещё богу детей молится? С котлетой на губах, с холяльной мыслью в голове? 16 век.
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Лицеист

сегодня, 11:19
Вот и в 64-ю пришло мракобесие (
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