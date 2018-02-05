В Липецке прошла «Неделя православия»

В гимназии №64 Липецка завершилась Неделя православной культуры «Русь православная», прологом которой стала литературно-музыкальная композиция «Русь называют святой…», сообщает сайт Первого липецкого благочиния.

В мероприятиях Недели, проходившей в гимназии уже девятый раз, приняли активное участие клирики Христо-Рождественского кафедрального собора – протоиерей Алексий Носач, иерей Виктор Архипкин, иерей Сергий Гришанов, иерей Андрей Болдырев, иерей Алексий Богомолов и иерей Александр Алешин.

Неделя проходила в преддверии Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, потому большинство бесед, встреч, классных часов было посвящено житиям святых: единый классный час «Святые лики земли Русской», цикл радиоуроков «Жития русских святых», конкурс сочинений и рисунков «Святые заступники Руси».

На одном из уроков в старших классах, посвященных трагическим событиям 1917 года, десятиклассники представили творческий проект «1917 год - восхождение на Русскую Голгофу», а учащиеся 11-х классов просмотрели и обсудили фильм о царской семье «Тайна быть счастливым».

Шестиклассники подготовили рассказ с иллюстрациями о становлении Руси на основе «Повести временных лет», наиболее раннем из дошедших до нас древнерусских летописных сводов начала XII века.

Ярким событием Недели стало выступление детского хора музыкальной школы №10 (руководитель – Светлана Алексеевна Филиппова), в исполнении которого прозвучали духовные песни и произведения патриотического содержания.

В рамках Недели в начальной школе прошли вечера театральных постановок на основе рассказов, сказок, притч под общим названием «Кладезь мудрости». Все желающие могли принять участие в кинофестивале «Христианские притчи», сняв мультфильм, видеоролик или игровое короткометражное кино.

Каждый день Недели завершался родительским лекторием, в ходе которого священнослужители беседовали с родителями о главном – о воспитании детей в традициях Православия. На одном из лекториев было принято решение проводить беседы с отцами, которые в первую очередь несут ответственность за становление личности ребенка.

Завершающим мероприятием Недели стало посещение Христо-Рождественского кафедрального собора, где дети имели возможность познакомиться с устройством православного храма и задать священнику интересующие их вопросы.