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32 минуты назад
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В Липецке арестован 37-летний закладчик

В общей сложности у него нашли 55 граммов клефедрона и 8,38 грамма метилэфедрона.

В Липецке арестован 37-летний мужчина, подозреваемый в незаконном сбыте синтетических наркотиков. Он был задержан с поличным в момент извлечения наркотиков из тайника.

«Полицейские обнаружили и изъяли восемь свертков с 5,88 грамма метилэфедрона. А в ходе обыска в съемной квартире задержанного обнаружили ещё свыше 55 граммов клефедрона и еще более 2,5 грамма метилэфедрона», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

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По данным следствия, работу закладчиком мужчина нашел в мессенджере. Он получал от куратора сообщения с координатами мест, откуда необходимо забрать наркотики и где в последующем оборудовать закладки.

Возбуждено два уголовных дела о покушение на незаконный сбыт наркотиков. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
наркотики
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Комментарии (2)

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Лиза
7 минут назад
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