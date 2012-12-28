В Липецке арестован 37-летний закладчик

В общей сложности у него нашли 55 граммов клефедрона и 8,38 грамма метилэфедрона.

В Липецке арестован 37-летний мужчина, подозреваемый в незаконном сбыте синтетических наркотиков. Он был задержан с поличным в момент извлечения наркотиков из тайника.«Полицейские обнаружили и изъяли восемь свертков с 5,88 грамма метилэфедрона. А в ходе обыска в съемной квартире задержанного обнаружили ещё свыше 55 граммов клефедрона и еще более 2,5 грамма метилэфедрона», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.По данным следствия, работу закладчиком мужчина нашел в мессенджере. Он получал от куратора сообщения с координатами мест, откуда необходимо забрать наркотики и где в последующем оборудовать закладки.Возбуждено два уголовных дела о покушение на незаконный сбыт наркотиков. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.