Спорт

сегодня, 07:59

«Металлург» попытается отыграться на тамбовской молодежи

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#Футбол #межсезонье #контрольный матч
«Металлург» попытается отыграться на тамбовской молодежи

Сегодня наша команда проведет второй зимний спарринг.

В субботу, 3 февраля, липецкий «Металлург» проведет второй контрольный матч межсезонья.

Соперником нашей команды станет молодежный состав ФК «Тамбов», игра начнется на искусственном поле загородной базы липчан в «Парусе» в 12.00.

Предварительная договоренность о проведении матча между клубами была достигнута еще в начале недели, но окончательная ясность наступила только в пятницу накануне матча. В планы футболистов могла внести коррективы погода: в частности, сильный снегопад сделал бы игру невозможной. Сегодня сотрудники ФК «Металлург» еще раз осмотрели футбольное поле и дали добро на проведение матча.

По прогнозу липецкого Гидрометеоцентра сегодня в областном центре погода будет от 0 до плюс 4 градусов, возможны осадки.

Добавим, что «Металлург» в январе встречался с основным составом тамбовчан, выступающим в ФНЛ. Ту игру наша команда проводила всего на шестой день после отпуска и уступила – 0:4.

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#Футбол #межсезонье #контрольный матч

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