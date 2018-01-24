Происшествия
сегодня, 16:55
В центре Липецка горел дом
Огонь повредил внутреннюю отделку здания.
Сегодня в 13:19 на улице Тельмана в Липецке загорелся частный дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в тушении возгорания были задействованы четыре отделения пожарных.
Огнем оказалась повреждена внутренняя отделка дома на площади 40 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Огнем оказалась повреждена внутренняя отделка дома на площади 40 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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злой обыватель