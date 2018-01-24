В центре Липецка горел дом

Огонь повредил внутреннюю отделку здания.

Сегодня в 13:19 на улице Тельмана в Липецке загорелся частный дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в тушении возгорания были задействованы четыре отделения пожарных.



Огнем оказалась повреждена внутренняя отделка дома на площади 40 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.