Происшествия

сегодня, 16:55

В центре Липецка горел дом

2 2476
#пожар
2
В центре Липецка горел дом

Огонь повредил внутреннюю отделку здания.

Сегодня в 13:19 на улице Тельмана в Липецке загорелся частный дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в тушении возгорания были задействованы четыре отделения пожарных.

Огнем оказалась повреждена внутренняя отделка дома на площади 40 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
2 2476
#пожар
2

Комментарии (2)

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12

сегодня, 19:46
земля в центре дорогая вот и пожар
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злой обыватель

сегодня, 18:47
В области мафия действует по отжиму недвижимости. Главные кукловоды занимают очень высокие посты....
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