Два автобуса столкнулись напротив мэрии Липецка

Движение в сторону Левобережья затруднено

Сегодня утром на перекрестке улиц Советской и Фрунзе столкнулись два автобуса.



Как сообщаю очевидцы, автобус, следовавший по 315-у маршруту, догнал автобус маршрута 308к.



Движение по Советской в сторону площади Петра из-за этого серьезно затруднено.





