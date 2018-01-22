Происшествия
сегодня, 09:04
Два автобуса столкнулись напротив мэрии Липецка
Движение в сторону Левобережья затруднено
Сегодня утром на перекрестке улиц Советской и Фрунзе столкнулись два автобуса.
Как сообщаю очевидцы, автобус, следовавший по 315-у маршруту, догнал автобус маршрута 308к.
Движение по Советской в сторону площади Петра из-за этого серьезно затруднено.
Как сообщаю очевидцы, автобус, следовавший по 315-у маршруту, догнал автобус маршрута 308к.
Движение по Советской в сторону площади Петра из-за этого серьезно затруднено.
Да уж
злой обыватель