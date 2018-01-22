Происшествия

сегодня, 09:04

Два автобуса столкнулись напротив мэрии Липецка

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#ДТП #мэрия
Два автобуса столкнулись напротив мэрии Липецка

Движение в сторону Левобережья затруднено

Сегодня утром на перекрестке улиц Советской и Фрунзе столкнулись два автобуса.

Как сообщаю очевидцы, автобус, следовавший по 315-у маршруту, догнал автобус маршрута 308к.

Движение по Советской в сторону площади Петра из-за этого серьезно затруднено. 


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#ДТП #мэрия

Комментарии (2)

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Да уж

32 минуты назад
желтый автобус стоит и стекло а машины иномарки плафоны светятся
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злой обыватель

сегодня, 09:16
Жаль что дядю и пельмянника с тербунатории не задавили.
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