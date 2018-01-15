В России

сегодня, 08:13

Делами о нарушениях использования дронов займутся полиция и Росгвардия

133
Делами о нарушениях использования дронов займутся полиция и Росгвардия

Минтранс планирует внести поправки в законодательство, которые наделят сотрудников полиции и Росгвардии полномочиями рассматривать дела о нарушении правил использования воздушного пространства беспилотниками. Об этом «Известиям» сообщили представители транспортного ведомства.

В соответствии с законодательством РФ, любой беспилотник рассматривается как воздушное судно и за нарушение правил использования воздушного пространства дронами предусмотрена административная ответственность.

Как пояснили в Минтрансе, руководство планирует включить разработку законопроекта в план нормотворческой деятельности на 2018 год. Документ наделит должностных лиц ОВД и Росгвардии полномочиями составлять протоколы об административных нарушениях и рассматривать дела в случае нарушений использования воздушного пространства беспилотниками.

По словам экспертов, необходимость этой инициативы вызвана тем, что сейчас у Росавиации и Ространснадзора не хватает сотрудников, чтобы обеспечить контроль за всеми дронами.


Фото: ТАСС/Сергей Бобылев



133

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

РАН прогнозирует постепенный рост цен на нефть до 2020 года
РАН прогнозирует постепенный рост цен на нефть до 2020 года

сегодня, 08:12

В России
После отравления в кадетской школе в Люберцах возбуждено дело‍
#Люберцы #отравление #кадеты
После отравления в кадетской школе в Люберцах возбуждено дело‍

вчера, 12:25

В России
Более 900 машин скопилось у закрытой Керченской переправы
#Керченская переправа #Крым
1
Более 900 машин скопилось у закрытой Керченской переправы

вчера, 12:20

В России
В Хакасии туристы попали под лавину на снегоходах
#Хакасия #туристы #лавина
В Хакасии туристы попали под лавину на снегоходах

вчера, 12:15

В России
Двух пьяных дебоширов сняли с рейса в Домодедово
#Домодедово #дебоширы #рейс
Двух пьяных дебоширов сняли с рейса в Домодедово

вчера, 12:10

В России
Госдума высмеяла слова украинского генерала о технике из Крыма
#Крым #Украина #Россия
1
Госдума высмеяла слова украинского генерала о технике из Крыма

вчера, 12:01

В России