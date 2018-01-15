Делами о нарушениях использования дронов займутся полиция и Росгвардия

Минтранс планирует внести поправки в законодательство, которые наделят сотрудников полиции и Росгвардии полномочиями рассматривать дела о нарушении правил использования воздушного пространства беспилотниками. Об этом «Известиям» сообщили представители транспортного ведомства.

В соответствии с законодательством РФ, любой беспилотник рассматривается как воздушное судно и за нарушение правил использования воздушного пространства дронами предусмотрена административная ответственность.

Как пояснили в Минтрансе, руководство планирует включить разработку законопроекта в план нормотворческой деятельности на 2018 год. Документ наделит должностных лиц ОВД и Росгвардии полномочиями составлять протоколы об административных нарушениях и рассматривать дела в случае нарушений использования воздушного пространства беспилотниками.

По словам экспертов, необходимость этой инициативы вызвана тем, что сейчас у Росавиации и Ространснадзора не хватает сотрудников, чтобы обеспечить контроль за всеми дронами.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев



