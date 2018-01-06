Происшествия
сегодня, 16:03
Минобороны прокомментировало инцидент в Липецком авиацентре
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Фактов неуставных взаимоотношений в отношении погибшего военнослужащего не установлено.
Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, командование совместно с правоохранительными органами проводят проверку по факту смерти военнослужащего войсковой части, дислоцированной в Липецкой области. По предварительным данным, военнослужащий выстрелил в себя из автомата, находясь на посту.
Фактов неуставных взаимоотношений в отношении военнослужащего не установлено.
Причины произошедшего устанавливаются.
Фактов неуставных взаимоотношений в отношении военнослужащего не установлено.
Причины произошедшего устанавливаются.
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Нина Крутова(Ваулина)
Для Сани
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саня
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злой обыватель
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злой обыватель
злой обыватель
Игорь