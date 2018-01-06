Происшествия

сегодня, 16:03

Минобороны прокомментировало инцидент в Липецком авиацентре

20 3675
#Липецкий авиацентр
2
Минобороны прокомментировало инцидент в Липецком авиацентре

Фактов неуставных взаимоотношений в отношении погибшего военнослужащего не установлено.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, командование совместно с правоохранительными органами проводят проверку по факту смерти военнослужащего войсковой части, дислоцированной в Липецкой области. По предварительным данным, военнослужащий выстрелил в себя из автомата, находясь на посту.

Фактов неуставных взаимоотношений в отношении военнослужащего не установлено.

Причины произошедшего устанавливаются.
20 3675
#Липецкий авиацентр
2

Комментарии (20)

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Нина Крутова(Ваулина)

6 минут назад
Вера,
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Для Сани

7 минут назад
На всех ресурсах кроме этого
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Самая

21 минуту назад
Простая причина: самоубийство. И всё шито-крыто?!
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саня

35 минут назад
где написано что это срочник у,,бки коментаторы
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злой обыватель

38 минут назад
Экономят.
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злой обыватель

38 минут назад
Думал что до конца 2010 их всех на контрактников заменили.
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Правдоруб

48 минут назад
злой обыватель, Для караула, нарядов и порядка даже в контрразведку берут срочников.
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злой обыватель

сегодня, 18:04
А в авиацентр неужель срочников берут?
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злой обыватель

сегодня, 18:03
Думаю пощёлкать курочком решил. Сейчас пацанов в армию берут, хрен даже начальная подготовка у них имеется.
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Игорь

сегодня, 17:57
Я 3 года нащад проходил службу в этом аэродроме. Не надо плохо говорить о том что там происходит. Солдат там не много, дедовщины нет! Нет времени фигней страдпть! Кормят на ровне с офицерами.
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