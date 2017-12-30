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Россию уличили в поставках танкерами нефти КНДР

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#Россия #КНДР #санкции #нефть
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Россию уличили в поставках танкерами нефти КНДР

Из России идут поставки нефти или нефтепродуктов в Северную Корею вопреки санкциям ООН, - утверждает Reuters со ссылкой на источники в европейской службе безопасности.

Международное информационное агентство Reuters, основываясь на данных своих источников в «европейских службах безопасности», обвиняет Российскую Федерацию в поставках нефти и нефтепродуктов КНДР в обход санкций Совета безопасности ОOН. Соответствующая публикация появилась на ленте Reuters сегодня, 30 декабря.

Reuters утверждает, что российские корабли якобы производили переправку нефтепродуктов на северокорейские корабли по крайней мере несколько раз в 2017 году. Уточняется, что как минимум в октябре и ноябре перегрузка нефтепродуктов и сырой нефти якобы осуществлялась с российских кораблей на северокорейские.

При этом один из источников Reuters отмечает, что у «европейских служб безопасности» нет точных данных о том, вовлечены ли в этот процесс российские власти, но «факт» перегрузки нефти или нефтепродуктов якобы точно зафиксирован.

«Нет доказательств, что они поддерживаются российским государством, но эти российские корабли дают дорогу жизни северокорейцам», — заявил ещё один источник Reuters.

Каких-то внятных доказательств того, что Россия действительно поставляет нефть и нефтепродукты в КНДР в обход санкций Совета Безопасности ООН Reuters не предоставляет — лишь заявления анонимных источников, основанные ни на чём.

Как ранее сообщалось, западным странам удалось протащить через Совета Безопасности ООН резолюции об экономических санкциях против КНДР. Причина введения этих санкций — непрекращающиеся ядерные и баллистические испытания, которые проводит Северная Корея, ставшая, по сути, ядерной державой, - передает ИА REGNUM.
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#Россия #КНДР #санкции #нефть
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Комментарии (1)

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сегодня, 12:00
Когда США помогают ИГИЛ что бы те воевали против АСАДА и РФ, то России помогать кто стоит против США и не претендует на весь мир очень справедливо и логично....
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