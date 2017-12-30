сегодня, 11:23
Россию уличили в поставках танкерами нефти КНДР
Из России идут поставки нефти или нефтепродуктов в Северную Корею вопреки санкциям ООН, - утверждает Reuters со ссылкой на источники в европейской службе безопасности.
Reuters утверждает, что российские корабли якобы производили переправку нефтепродуктов на северокорейские корабли по крайней мере несколько раз в 2017 году. Уточняется, что как минимум в октябре и ноябре перегрузка нефтепродуктов и сырой нефти якобы осуществлялась с российских кораблей на северокорейские.
При этом один из источников Reuters отмечает, что у «европейских служб безопасности» нет точных данных о том, вовлечены ли в этот процесс российские власти, но «факт» перегрузки нефти или нефтепродуктов якобы точно зафиксирован.
«Нет доказательств, что они поддерживаются российским государством, но эти российские корабли дают дорогу жизни северокорейцам», — заявил ещё один источник Reuters.
Каких-то внятных доказательств того, что Россия действительно поставляет нефть и нефтепродукты в КНДР в обход санкций Совета Безопасности ООН Reuters не предоставляет — лишь заявления анонимных источников, основанные ни на чём.
Как ранее сообщалось, западным странам удалось протащить через Совета Безопасности ООН резолюции об экономических санкциях против КНДР. Причина введения этих санкций — непрекращающиеся ядерные и баллистические испытания, которые проводит Северная Корея, ставшая, по сути, ядерной державой, - передает ИА REGNUM.
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