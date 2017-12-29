Происшествия
сегодня, 13:44
Выпавшая из окна больницы женщина была одна в палате
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Следственный комитет проверяет обстоятельства трагедии.
Как уже сообщал GOROD48, сегодня утром из окна нейрохирургического отделения Липецкой областной клинической больницы выпала 56-летняя женщина. Высота не оставила ей шансов - падение с третьего этажа оказалось смертельным.
- Женщина лежала в одноместной палате. Никто не мог ее вытолкнуть из окна. Предположительно, это был ее личный выбор, - сообщил GOROD48 руководитель Правобережного отдела СУ СК РФ по Липецкой области Вадим Лимонов.
Обстоятельства гибели липчанки проверяют сотрудники Следственного комитета.
- Женщина лежала в одноместной палате. Никто не мог ее вытолкнуть из окна. Предположительно, это был ее личный выбор, - сообщил GOROD48 руководитель Правобережного отдела СУ СК РФ по Липецкой области Вадим Лимонов.
Обстоятельства гибели липчанки проверяют сотрудники Следственного комитета.
11 2362
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