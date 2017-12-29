Происшествия

сегодня, 13:44

Выпавшая из окна больницы женщина была одна в палате

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Выпавшая из окна больницы женщина была одна в палате

Следственный комитет проверяет обстоятельства трагедии.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня утром из окна нейрохирургического отделения Липецкой областной клинической больницы выпала 56-летняя женщина. Высота не оставила ей шансов - падение с третьего этажа оказалось смертельным.

- Женщина лежала в одноместной палате. Никто не мог ее вытолкнуть из окна. Предположительно, это был ее личный выбор, - сообщил GOROD48 руководитель Правобережного отдела СУ СК РФ по Липецкой области Вадим Лимонов.

Обстоятельства гибели липчанки проверяют сотрудники Следственного комитета.
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Комментарии (11)

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ЖОРА

36 минут назад
ВОВРЕМЯ НЕ ОПЛАТИЛА
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Борщев а н

48 минут назад
Ни разу плохих врачей не встречал, если есть отблагодари нету никто и не спросит.дай бог им всем здоровья и счастья.с новым годом!
ответить

КАК

48 минут назад
Лечат за деньги бедных не лечат
ответить

КАК

57 минут назад
Лечат за деньги бедных не лечат
ответить

КАК

59 минут назад
КАК ТЫ прав врачи Проста охомели ДЕНЬГИ
ответить

ВЛОДИМИР

сегодня, 16:54
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
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Игнат

сегодня, 16:40
Это только начало.
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Валерий

сегодня, 14:24
Впереди нет надежды ,а сзади защиты. Кто довел до этого вот в чем вопрос , уйдут нужные люди не сохранить поколение, а ведь каждый из нас достоин жить...
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как

сегодня, 13:56
Скорее всего ей огласили сумму за оказании медицинской помощи по бесплатному полису! Вот итог очень печальный((
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Да

сегодня, 13:55
Зачем операм ломать голову над раскрытием преступления и вешать на себя очередной висяк,когда нет человека и нет проблемы, всё можно списать на труп.
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Еще комментарии

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