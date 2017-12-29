Происшествия
вчера, 17:37
Из окна больницы выпала пациентка
18 5648
Женщина погибла.
Сегодня утром из окна нейрохирургического отделения Липецкой областной клинической больницы выпала 56-летняя женщина. Высота не оставила ей шансов - падение с третьего этажа оказалось смертельным.
Обстоятельства гибели липчанки проверяют сотрудники Следственного комитета.
Обстоятельства гибели липчанки проверяют сотрудники Следственного комитета.
18 5648
Sergey
В Европе эвтаназия, а в России просто в окно
Elen
иван
Баба Яга
Алкан с ЛТЗ
Правдорубу
Правдоруб
Гражданин РФ (не работник медицины)
""""