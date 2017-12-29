Происшествия

вчера, 17:37

Из окна больницы выпала пациентка

18 5648
#падение с выосты
5
Из окна больницы выпала пациентка

Женщина погибла.

Сегодня утром из окна нейрохирургического отделения Липецкой областной клинической больницы выпала 56-летняя женщина. Высота не оставила ей шансов - падение с третьего этажа оказалось смертельным.

Обстоятельства гибели липчанки проверяют сотрудники Следственного комитета.
18 5648
#падение с выосты
5

Комментарии (18)

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Sergey

сегодня, 01:59
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://bitly.nl/nomer и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!
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В Европе эвтаназия, а в России просто в окно

сегодня, 01:29
Что то часто здесь читаем о том что пациенты выбрасываются из окон больниц, в этом году как минимум 4 раза выбрасывались, может и больше, не все статьи читал, видно плохо людей лечат, либо заламывают такие суммы за лечение, что людям ни каких шансов на жизнь не остаётся, кромке как кончать жизнь самоубийством.
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Elen

вчера, 23:50
Это не вина врачей. Они свое дело делают, борются за жизни и очень многих спасают. Зарплаты у них меньше на порядок, чем у офисного менеджера, в Москве, во всяком случае. А после реформы здравоохранения надо быть святым, чтобы работать врачом, о медсестрах, санитарах молчу. 25 тысяч - и столько же лет стажа в одной больнице, в отделении, где дети лежат с лейкозом, это в Москве. Спрашиваю, почему не уходит в частную, - а на кого я их брошу!.. Женщину жаль, но это несчастный случай. В любом другом месте он мог быть. А персонал больницы теперь к следователям затаскают, и найдут-таки стрелочника, и не одного, и снимут, накажут, уволят.. У нас только полицейские множатся в феноменальной прогрессии, нормальные ремесленники скоро совсем исчезнут как вид.
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иван

вчера, 23:00
не врачи виноваты а кремлевские порядки
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Баба Яга

вчера, 22:52
Правдоруб, А поработать в больнице не пробовал?! (я к медицине отношения НЕ ИМЕЮ )
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Алкан с ЛТЗ

вчера, 22:32
Минус один!
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Правдорубу

вчера, 22:06
Когда спасут твоих близких пожалеешь о своих словах
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Правдоруб

вчера, 21:47
Гражданин РФ (не работник медицины), Нет там работников медицины, есть только коновалы с купленными дипломами, откровенные дебилы и вымогатели. И их не ругать надо, а избавляться от них всеми методами...
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Гражданин РФ (не работник медицины)

вчера, 20:41
Дорогие мои, не ругайте работников больницы. Поставьте себя на их место и подумайте, как бы Вы организовали работу, что бы ни одини пациент не умер, не выпал и тому подобное? А может и воскрес!!!
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""""

вчера, 20:09
Моя свекровь лежала в сосудистом центре и рассказывала, что одну женщину госпитализировали ночью и она по непонятным причинам зашла в чужую палату, открыла окно и вышла в него, хорошо,что первый этаж. Охрана увидела и назад эту пациентку привела , к кровати привязали. Ужас-ужасный, что у человека в голове,одному Богу известно.
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