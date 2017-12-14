Липчанка госпитализирована с травмой головы после обрушения элемента фасада сокольского ДК

ЧП произошло сразу после репетиции творческими коллективами города праздника «Петровские забавы».

Вчера в сокольском ДК едва не произошла трагедия – на голову 29-летней липчанки, работницы одного из учреждений культуры города, с большой высоты упал кусок штукатурки.

- В ДК проходила репетиция праздника «Петровские забавы», который пройдет в Липецке в субботу, - рассказала GOROD48 свидетельница произошедшего, артист файер-группы Татьяна. – Мы выходили из ДК со Светланой, когда сверху что-то обрушилось прямо на нас. Я совершенно не пострадала, меня только осыпало осколками, а вот на голове Светы появилась кровь.

Все кто оказались рядом начали оказывать девушке помощь, вызвали «скорую», Татьяна побежала в ДК искать аптечку.

- Аптечку я нашла у кого-то на втором этаже здания. Бинтов в ней не было, но спасибо, что оказались вата и перекись водорода. Свете мы оказали первую помощь, и достаточно быстро приехала «скорая», минут, наверное, через 20.

Так как травму девушка в рабочее время, на место происшествия прибыл также юрист учреждения культуры, где она работает. На месте был составлен акт о несчастном случае.

Пострадавшая с черепно-мозговой травмой госпитализирована в больницу «ЛипецкМед».

Место происшествия после ЧП оградили сигнальной лентой и вывесили предупреждающие таблички.

Сокольский ДК, который через несколько лет отметит 70-летний юбилей, много лет нуждается в капитальном ремонте. Но на ремонт Дворца культуры у города не находилось средств. Здание ДК с покрашенным лет пять назад фасадом входной группы и облупленными стенами, разрушающейся штукатуркой с трех других сторон, является своего рода "достопримечательностью" из серии объектов "ужасов нашего городка". Депутаты горсовета при обсуждении бюджета 2018 года обещали найти деньги на ремонт в будущем году.

Фото: https://t.me/lipetsktelega



