Происшествия

59 минут назад

Липчанка госпитализирована с травмой головы после обрушения элемента фасада сокольского ДК

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#обрушение #травма
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Липчанка госпитализирована с травмой головы после обрушения элемента фасада сокольского ДК

ЧП произошло сразу после репетиции творческими коллективами города праздника «Петровские забавы».

Вчера в сокольском ДК едва не произошла трагедия – на голову 29-летней липчанки, работницы одного из учреждений культуры города, с большой высоты упал кусок штукатурки.

- В ДК проходила репетиция праздника «Петровские забавы», который пройдет в Липецке в субботу, - рассказала GOROD48 свидетельница произошедшего,  артист файер-группы Татьяна. – Мы выходили из ДК со Светланой, когда сверху что-то обрушилось прямо на нас. Я совершенно не пострадала,  меня только осыпало осколками, а вот на голове Светы появилась кровь.

Все кто оказались рядом начали оказывать девушке помощь, вызвали «скорую», Татьяна побежала в ДК искать аптечку.

- Аптечку я нашла у кого-то на втором этаже здания. Бинтов в ней не было, но спасибо, что оказались вата и перекись водорода.  Свете мы оказали первую помощь, и достаточно быстро приехала «скорая», минут, наверное, через 20.

Так как травму девушка в рабочее время, на место происшествия прибыл также юрист учреждения культуры, где она работает. На месте был составлен акт о несчастном случае.

Пострадавшая с черепно-мозговой травмой госпитализирована в больницу «ЛипецкМед».

Место происшествия после ЧП оградили сигнальной лентой и вывесили предупреждающие таблички. 

Сокольский ДК, который через несколько лет отметит 70-летний юбилей, много лет нуждается в капитальном ремонте. Но на ремонт Дворца культуры у города не находилось средств. Здание ДК с покрашенным лет пять назад фасадом входной группы и облупленными стенами, разрушающейся штукатуркой с трех других сторон, является своего рода "достопримечательностью" из  серии объектов "ужасов нашего городка".  Депутаты горсовета при обсуждении бюджета 2018 года обещали найти деньги на ремонт в будущем году. 

Фото: https://t.me/lipetsktelega  


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#обрушение #травма
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Комментарии (12)

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Гость

1 минуту назад
На зачем ремонтировать ДК, главное Петровские забавы устроить или еще какое нибудь шоу, а ДК пусть рушится, вот такая власть в Липецке.
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Отпетушитель

3 минуты назад
Я устал один трудиться в этом городишке.есть ещё добровольцы?а то скоро виагру придётся жрать.
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гость

5 минут назад
Сейчас новогодние елки устанавливают по 3 миллиона каждая на улицах, это не безобразие? Каркасы металические по 20 лет одни и теже привозят и втыкают туда сосны по 100 рублей каждая, елка обходится казне максимум 800 тыс, а остальные денежки - в карман чиновникам. Нет , чтобы дворцы культуры облагородить и тот же Октябрь, так нет, вор на воре в администрации и своих родственников туда садят.
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антонине

7 минут назад
Были бы деньги, давно бы уже отремонтировали. На следующий год дают деньги на ремонт. "Двадцать девятой липчанки упал кусок штукатурки" ? Где вы взяли еще 28? Есть зарегистрированные случаи?
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антонина

10 минут назад
На голову, а крови много. А дальше что. Как на занятия детям ходить, разве опасность представляет только фасад здания, отгородили ленточками и все. Вопрос решен.
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На голову

23 минуты назад
Двадцать девятой липчанки упал кусок штукатурки!
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злой обыватель

29 минут назад
ВСЁ ДЛЯ НАРОДА !, ты думаешь у Захарченко из МВД только такие доходы?) А генерал ФСО Лопырев? Сколько губеров воровитых посадили? А сколько топменеджмента Роскосмоса разворотили? И это мизер - кость для рабов. Голосуйте за Путина и будут скоро на вас дома рушиться. Да копни Королёва с его шоблой, сразу найдут все 20 миллиардов госдолга Липецкой области. Пуля от ПМ по нему плачет с его затылком поскорее свидеться желает.
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Лена

34 минуты назад
А если это был ребенок, в ДК очень много детей. Просто безобразие. Девушке скорейшего выздоровления.
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Сокол

37 минут назад
Депутат нашего округа давно просила горсовет отремонтировать дк. НО , УВЫ... Умных людей не слушают.
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ВСЁ ДЛЯ НАРОДА !

45 минут назад
Следствие по делу бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного подразделения МВД полковника Дмитрия Захарченко подозревает его в покупке во время службы в МВД недвижимости за границей, в том числе — замка в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
ответить
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