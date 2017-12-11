Происшествия
58 минут назад
Движение транспорта по улице Терешковой в Липецке парализовано
4 2033
Также из-за ДТП стоят улицы Советская и 8-го марта
Движение по улице Терешковой в сторону ТЦ "Малибу" остановилось. Пробки наблюдаются на улице Советской и 8-го марта.
Причиной транспортного коллапса стало ДТП с участием трех автомобилей на мосту от перекрестка улиц Терешковой и 8-го марта в сторону Каменного лога.
Напомним, что по предварительной версии, "ВАЗ-2101" двигался в сторону Центрального рынка. По словам пострадавшего водителя "классики", у автомобиля отказали тормоза, после чего машина выехала на полосу встречного движения. Там "копейка" столкнулась с "Мицубиси". Обе машины после удара врезались в отбойник. Следовавший по улице Терешковой "ВАЗ-2114" не успел затормозить и столкнулся с колесом внедорожника.
Причиной транспортного коллапса стало ДТП с участием трех автомобилей на мосту от перекрестка улиц Терешковой и 8-го марта в сторону Каменного лога.
Напомним, что по предварительной версии, "ВАЗ-2101" двигался в сторону Центрального рынка. По словам пострадавшего водителя "классики", у автомобиля отказали тормоза, после чего машина выехала на полосу встречного движения. Там "копейка" столкнулась с "Мицубиси". Обе машины после удара врезались в отбойник. Следовавший по улице Терешковой "ВАЗ-2114" не успел затормозить и столкнулся с колесом внедорожника.
4 2033
Проблема в другом,
Катенька
Петя
MBAND