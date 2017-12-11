Происшествия

58 минут назад

Движение транспорта по улице Терешковой в Липецке парализовано

4 2033
#ДТП #движение транспорта
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Движение транспорта по улице Терешковой в Липецке парализовано

Также из-за ДТП стоят улицы Советская и 8-го марта

Движение по улице Терешковой в сторону ТЦ "Малибу" остановилось. Пробки наблюдаются на улице Советской и 8-го марта.

Причиной транспортного коллапса стало ДТП с участием трех автомобилей на мосту от перекрестка улиц Терешковой и 8-го марта в сторону Каменного лога. 

Напомним, что по предварительной версии, "ВАЗ-2101" двигался в сторону Центрального рынка. По словам пострадавшего водителя "классики", у автомобиля отказали тормоза, после чего машина выехала на полосу встречного движения. Там "копейка" столкнулась с "Мицубиси". Обе машины после удара врезались в отбойник. Следовавший по улице Терешковой "ВАЗ-2114" не успел затормозить и столкнулся с колесом внедорожника.
4 2033
#ДТП #движение транспорта
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Комментарии (4)

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Проблема в другом,

6 минут назад
вместо строительства дорог и транспортной инфраструктуры , местные дураки устанавливают памятники.
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Катенька

35 минут назад
Простите, уважаемые "автолюбители", но большинство из вас олени, которые прут куда хотят. Соблюдайте ПДД. Каждый день из-за каких нибудь двоих оленей мы стоим в диких пробках в жутких, разваливающихся "автобусах". А это кольцо на ЦР - это уже притча во языцех. Там надо поставить гаишника на вечное стояние в качестве регулировщика. Думаю, начальник местного ГИБДД там будет весьма хорошо смотреться.
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Петя

45 минут назад
копейуа ыехала? Идиоты
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MBAND

46 минут назад
Советская стоит каждый вечер и без ДТП.
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