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6 минут назад

В Калифорнии из-за лесных пожаров погибла 70-летняя женщина

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#Калифорния #лесные пожары #гибель
В Калифорнии из-за лесных пожаров погибла 70-летняя женщина

Она попала в аварию во время эвакуации и погибла от травм, ожогов и отравления дымом.

Американские власти сообщили в пятницу, что в результате бушующих в Калифорнии лесных пожаров погибла 70-летняя жительница штата. Об этом пишет газета Los Angeles Times.

Согласно публикации, женщина найдена мертвой в своей машине. По предварительной версии, еще в среду она попала в аварию во время эвакуации. Ее смерть наступила от травм, ожогов и отравления дымом, - передает ТАСС.

Общая площадь возгораний в Калифорнии составляет около 650 кв. км. Борьбу с огнем ведут не менее 5,7 тыс. пожарных, около 200 тыс. человек эвакуированы. Огонь уже уничтожил более 500 домов и построек. Губернатор Калифорнии Джерри Браун ранее распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации в округах Вентура, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Санта-Барбара.
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#Калифорния #лесные пожары #гибель

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