В России

41 минуту назад

Депутаты осудили решение МОК по сборной России

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#Олимпиада #Корея #МОК
Депутаты осудили решение МОК по сборной России

Выпущено официальное заявление.

Госдума считает решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) необоснованным и нарушающим права российских спортсменов, говорится в заявлении нижней палаты парламента в пятницу, сообщает РИА Новости.

- Руководствуясь провозглашенным Олимпийской хартией МОК принципом недопустимости любой формы дискриминации, депутаты Госдумы считают принятое исполкомом комитетом МОК решение необоснованным, нарушающим права российских спортсменов, а также не отражающим реального положения дел в сфере противодействия использования допинга в российском спорте, — подчеркивается в документе.

Депутаты отмечают, что запрет представлять на соревнованиях свою страну ограничивает права спортсмена как человека и гражданина. «Это унизительно для любого спортсмена, который гордится тем, что выступает за свою страну», говорится в заявлении. В заявлении Государственной Думы говорится о необходимости восстановления ВАДА аккредитации общероссийской антидопинговой организации. Оно направлено в МОК, ВАДА, ЮНЕСКО, ОКР и РУСАДА.

Исполком Международного олимпийского комитета во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в специальном статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) — олимпийский спортсмен из России под олимпийским флагом. Решение об участии в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря.
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#Олимпиада #Корея #МОК

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