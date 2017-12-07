В России
47 минут назад
Санкции за Крым отменят после вывода войск из Донбасса
Названы условия снятия ограничений в отношении России.
Тиллерсон отметил, что Вашингтон с европейскими партнерами будет поддерживать санкции, введенные из-за ситуации на востоке Украины, до тех пор, пока Москва «не выведет свои силы с Донбасса», передает «Интерфакс».
- Мы призываем к полному исполнению минских соглашений. Мы никогда не признаем российскую оккупацию и предпринятую попытку аннексии Крыма. Связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом, — заявил Тиллерсон на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Вене.
Касаясь вопроса якобы наличия на востоке Украины российских войск, бывший исполнительный директор ExxonMobil заметил, что Вашингтон вместе со своими европейскими партнерами сохранят санкции до тех пор, «пока Россия не выведет свои силы из Донбасса и не выполнит Минские договоренности». Отметим, что Кремль много раз опровергал утверждение о якобы присутствии российских войск на востоке соседнего государства.
- Мы призываем к полному исполнению минских соглашений. Мы никогда не признаем российскую оккупацию и предпринятую попытку аннексии Крыма. Связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом, — заявил Тиллерсон на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Вене.
Касаясь вопроса якобы наличия на востоке Украины российских войск, бывший исполнительный директор ExxonMobil заметил, что Вашингтон вместе со своими европейскими партнерами сохранят санкции до тех пор, «пока Россия не выведет свои силы из Донбасса и не выполнит Минские договоренности». Отметим, что Кремль много раз опровергал утверждение о якобы присутствии российских войск на востоке соседнего государства.