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Путин поддержит выступающих под нейтральным флагом российских спортстменов
Исполнительный комитет МОК 5 декабря решил отстранить российскую сборную от участия в зимней Олимпиаде 2018 года. Согласно вынесенному решению, "чистые" российские спортсмены смогут выступить на Играх под нейтральным флагом Олимпийского комитета.
"Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", — сказал Путин.
Ранее в среду вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что россиянам следует ехать на Игры в нейтральном статусе, несмотря на решение МОК об отстранении команды. "В любом случае, мы знаем, что они будут представлять Россию", — сказал он.
Напомним, 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.