В России

27 минут назад

Путин поддержит выступающих под нейтральным флагом российских спортстменов

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#Путин #ОИ-2018 #Олимпиада #спорт #Россия
Путин поддержит выступающих под нейтральным флагом российских спортстменов

Исполнительный комитет МОК 5 декабря решил отстранить российскую сборную от участия в зимней Олимпиаде 2018 года. Согласно вынесенному решению, "чистые" российские спортсмены смогут выступить на Играх под нейтральным флагом Олимпийского комитета.

Власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом заявил президент Владимир Путин, - передает Lenta.ru.

"Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", — сказал Путин.

Ранее в среду вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что россиянам следует ехать на Игры в нейтральном статусе, несмотря на решение МОК об отстранении команды. "В любом случае, мы знаем, что они будут представлять Россию", — сказал он.

Напомним, 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.
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#Путин #ОИ-2018 #Олимпиада #спорт #Россия

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