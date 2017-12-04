Липчане поиграют в биатлон на внедорожниках

Так закроют сезон поклонники «Нивы».

Необычным мероприятием решили закрыть сезон любители автомобилей «Нивы». Липецкие автомобилисты из «Клуба любителей внедорожников» решили сразиться в биатлон на своих отечественных джипах.



Соревнование «Биатлон – 4х4» запланировано на 17 декабря. Старт команд-участниц ориентировочно состоится в 10:30, а вот место проведения любительских соревнований пока обсуждается. Правила игры просты. В каждой машине может находиться до двух человек — пилот и штурман. Прибывая на огневой рубеж, одному из участников экипажа нужно поразить мишени. В случае промаха, команда отправляется на штрафной круг. Победителем признается команда, затратившая минимум времени на прохождение всего испытания.



Победитель игры получает главный приз соревнования, кубок «Клуба 4x4 Липецк». Экипажи, занявшие 2 и 3 места, награждаются памятными дипломами, сообщают организаторы интересного авто-соревнования.