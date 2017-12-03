Безработный молодой человек украл 35 тысяч рублей и электроинструменты

Сотрудниками ОМВД России по Липецкому району раскрыта кража электроинструментов и денежных средств в сумме 35000 рублей из квартиры в одном из домов по ул.Энтузиастов, также кража бензогенератора и перфоратора из новостроящегося дома по ул.Луговая, совершенные 11.11.2017 в селе Вешаловка Липецкой области. Оперативниками уголовного розыска установлен и задержан предполагаемый участник данных преступлений - неработающий ранее судимый 22-летний мужчина