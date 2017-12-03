Происшествия

47 минут назад

Безработный молодой человек украл 35 тысяч рублей и электроинструменты

264
#кража
Безработный молодой человек украл 35 тысяч рублей и электроинструменты
Сотрудниками ОМВД России по Липецкому району раскрыта кража электроинструментов и денежных средств в сумме 35000 рублей из квартиры в одном из домов по ул.Энтузиастов, также кража бензогенератора и перфоратора из новостроящегося дома по ул.Луговая, совершенные 11.11.2017 в селе Вешаловка Липецкой области. Оперативниками уголовного розыска установлен и задержан предполагаемый участник данных преступлений - неработающий ранее судимый 22-летний мужчина
264
#кража

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке полыхает автосервис
#Пожар
13
В Липецке полыхает автосервис

сегодня, 09:38

Происшествия
Рано утром в Липецкой области горел гараж
#пожар
Рано утром в Липецкой области горел гараж

сегодня, 09:33

Происшествия
Виновника гибели молодого парня в пьяной аварии ждет суд
#авария #ДТП
9
Виновника гибели молодого парня в пьяной аварии ждет суд

вчера, 09:40

Происшествия
В столкновении грузовика и минивэна пострадали несколько человек
#авария #ДТП
11
В столкновении грузовика и минивэна пострадали несколько человек

вчера, 09:35

Происшествия
Отдел полиции №8 проводит проверку по подозрительной находке у ФСБ
#подозрительный предмет
42
Отдел полиции №8 проводит проверку по подозрительной находке у ФСБ

01.12.2017 16:56

Происшествия
15-летнего подростка подозревают в нападении на полицейского
#угон
33
15-летнего подростка подозревают в нападении на полицейского

01.12.2017 16:23

Происшествия