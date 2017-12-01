Энергетики добились качественного электроснабжения в сёлах и городах региона

По инициативе гарантирующего поставщика электроэнергии ещё в шести районах Липецкой области отремонтированы подстанции и линии электропередачи.

Специалисты группы компаний ЛЭСК ежедневно контролируют качество электроэнергии, поставляемой жителям и предприятиям региона, и предъявляют требования к организациям, обслуживающим электросетевое хозяйство, если качество оказывается ниже ГОСТ. По инициативе ЛЭСК сетевые компании своевременно прилучают информацию о снижении качества электроснабжения и вносят необходимые изменения в свои инвестиционные программы. Это позволяет уменьшить количество аварийных отключений, снизить убытки липчан, связанных с порчей бытовой техники, защитить предприятия от вынужденных простоев.

Только с начала года по требованию Липецкой энергосбытовой компании сетевые организации ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" и АО «ЛГЭК» более трёх тысяч раз ремонтировали и реконструировали объекты электроснабжения там, где потребители в этом остро нуждались. Так, в селе Журавинки Чаплыгинского района уровень напряжения в домах колебался от 146 до 185 Вольт. С жалобой на низкое напряжение жители села обратились в ЛЭСК. Специалисты гарантирующего поставщика электроэнергии провели контрольные замеры и добились от сетевой компании замены устаревшего трансформатора, теперь уровень напряжения соответствует норме.

В городе Грязи по требованию Липецкой энергосбытовой компании на улице Крупской заменили опоры линии электропередачи. В селе Сошки после обращения жителей в ЛЭСК сетевая организация отремонтировала подстанцию, а в селе Двуречки отрегулировала напряжение на выходе с трансформаторной подстанции. Работы по повышению качества электроснабжения после вмешательства гарантирующего поставщика МРСК выполнила в сёлах Каликино Добровского района и Маланино Хлевенского района. В городе Елец были решены проблемы с электроснабжением многоквартирного дома № 67 по улице Пирогова.

Замеры качества электроснабжения специалисты ЛЭСК также проводят в организациях и на предприятиях региона. После обращения компании ООО «Строймастер» с жалобой на низкое напряжение в Липецке отремонтировали сразу три трансформаторных подстанции. В Ельце на объектах МУП «Елецводоканал» специалисты ЛЭСК зафиксировали повышенное напряжение, что грозило жителям города аварийным отключением. После оперативного вмешательства гарантирующего поставщика ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" провела необходимые работы на электросетях. В городе Грязи сетевая компания заменила опору освещения у детского сада №8, которая находилась в аварийном состоянии, а также отремонтировала объекты электроснабжения школы №12. В деревне Соловьёвка Грязинского района напряжение, поставляемое на объекты КФК «Левзея», было выше нормы почти на 22% и достигало 268 Вольт. Электротехника крестьянско-фермерского хозяйства вышла из строя. На сегодняшний день сельхозпредприятие обеспечено качественным электроснабжением.

- Защищать интересы клиентов, добиваться своевременных ремонтов и модернизации трансформаторных подстанций, обеспечивать липчан и бизнес качественным и надёжным электроснабжением – приоритетная задача гарантирующего поставщика электроэнергии Липецкой области. Мы делаем это в непрерывном режиме, с начала года ЛЭСК урегулировала 2 880 обращений от жителей области и 235 - от предприятий и организаций, - рассказал Сергей Воробцов, директор ООО «ГЭСК» первый заместитель генерального директора ОАО «ЛЭСК».

По данным гарантирующего поставщика электроэнергии ещё 354 обращения от жителей региона, а также предприятий и организаций оперативно направлены в сетевые компании для того, чтобы электросети были отремонтированы в самое ближайшее время.



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