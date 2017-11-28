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Правительство снова не увеличило пособие по безработице

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#пособие #безработица
Правительство снова не увеличило пособие по безработице

Минимальная выплата составит 850 рублей.

Размер пособия по безработице в 2018 году останется без изменений в сравнении с текущим годом. В 2016 году размер пособия по безработице был таким же - 850 и 4900 рублей, соответственно.

- Установить на 2018 год минимальную величину пособия по безработице в размере 850 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 4900 рублей, — говорится в документе.

По оперативным данным Минтруда, на 1 ноября 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 0,93% от численности экономически активного населения (на 1 ноября 2016 года - 1,09%). При этом с 25 октября по 1 ноября 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,2 % и составила 710 050 человек, сообщает ТАСС.

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#пособие #безработица

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