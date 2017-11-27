Общество

46 минут назад

Миллион рублей за ... две бутылки водки

1 374
#Штраф #спиртное
Миллион рублей за ... две бутылки водки

Предпринимателю грозит огромный штраф.

Липецкий предприниматель может закрыть свой бизнес, если суд вынесет максимально жесткое решение по поводу допущенного им правонарушения.

Речь идет о нарушении правил торговли спиртными напитками. Как сообщили в управлении потребительского рынка администрации Липецкой области, владелец закусочной на улице Космонавтов попался на том, что торговал спиртным без лицензии. Проверяющие обнаружили в заведении 2 бутылки водки, из которых клиентам наливали за определенную плату.

Так как борьба с незаконным оборотом спиртного в последнее время усилилась, то согласно административному кодексу бизнесмену грозит солидный штраф – от 500 тысяч до миллиона рублей.

На этом фоне конфискация обеих бутылок – сущая мелочевка.

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#Штраф #спиртное

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