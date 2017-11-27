Миллион рублей за ... две бутылки водки

Предпринимателю грозит огромный штраф.

Липецкий предприниматель может закрыть свой бизнес, если суд вынесет максимально жесткое решение по поводу допущенного им правонарушения.

Речь идет о нарушении правил торговли спиртными напитками. Как сообщили в управлении потребительского рынка администрации Липецкой области, владелец закусочной на улице Космонавтов попался на том, что торговал спиртным без лицензии. Проверяющие обнаружили в заведении 2 бутылки водки, из которых клиентам наливали за определенную плату.

Так как борьба с незаконным оборотом спиртного в последнее время усилилась, то согласно административному кодексу бизнесмену грозит солидный штраф – от 500 тысяч до миллиона рублей.

На этом фоне конфискация обеих бутылок – сущая мелочевка.