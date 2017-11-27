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Юная липчанка покорили жюри детского патриотического фестиваля

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#конкурс #песня
Юная липчанка покорили жюри детского патриотического фестиваля

Дочь офицера создала убедительный художественный образ.

В Гарнизонном доме офицеров Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского состоялось награждение победителей Фестиваля детской патриотической песни, который ежегодно проводится Росгвардией.
Дипломы и ценные призы победителям и лауреатам фестиваля вручил первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

По решению жюри, в состав которого вошли деятели культуры и искусства, представители Росгвардии и общественной организации «Офицеры России», лучшей в создании художественного образа была признана дочь офицера вневедомственной охраны Росгвардии по Липецкой области Софья Сухова.

В фестивале приняли участие более 800 детей военнослужащих и сотрудников Росгвардии, воспитанников кадетских корпусов, школ-интернатов, музыкальных и других образовательных организаций. Мероприятие завершилось гала-концертом с участием лауреатов фестиваля, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Липецкой области
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#конкурс #песня

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