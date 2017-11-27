В Липецке будут «Жарить лед»

Мэрия опубликовала официальный релиз «Петровских забав».

Как уже сообщал GOROD48, впервые в Липецке по инициативе главы города 16 декабря пройдет широкомасштабная акция по презентации всех новогодних мероприятий города – «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки».



Начало праздничных программ - в 16.00 на площади Петра Великого.



В 16.00 праздник начнется театрализованным прологом. Старт всей новогодней иллюминации города дадут новогодние персонажи («Ёлочка, гори!»). Одновременно в Липеецке включится новогоднее оформление всего города.



В 16.20-18.20 на трех оформленных в новогодней стилистике мобильных подиумах начнутся выступления коллективов, заранее известивших о своем участии в «Петровских забавах» департамент культуры и туризма мэрии.



Все желающие смогут посостязаться за звание лучшего умельца в конкурсе «Две тысячи восемнадцать снеговиков». Их можно будет изготовить из снега, а также предоставить на суд жюри поделки из подручных материалов (здесь же будет проведен соответствующий мастер-класс). Липчане смогут поучаствовать в конкурсах костюмов снеговиков и снежных баб. А на площадке «Петровские баталии» при благоприятных погодных условиях состоится реконструкция зимних народных игр, а также начнется сооружение снежной крепости. В это же время на залитом тут же катке будет представлена новогодняя программа от СК «Звездный».



Все гости смогут поучаствовать в тематических конкурсах. Их победители получат пригласительные билеты на посещение новогодних представлений, а один из них станет обладателем некоего суперприза.



В 16.20 начнет работу главная сцена, отданная конкурсам «Лучший Дед Мороз», «Лучшая Снегурочка», «Лучший Снеговик», «Лучший Символ года», «Лучшая новогодняя команда».



В 17.30 у главной сцены начнется регистрация участников парада главных персонажей новогоднего праздника. Прошествовать в новогоднем дефиле может каждый. Условие одно: наличие костюма Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, Собаки, Снежинки, Зимы, Бабушки Яги, Лисы, Волка, Зайчика.



С самого начала мероприятия на площади идет еще один конкурс - на лучшую новогоднюю фотозону «Новый год любимому городу!». В мэрии обещают, что никто в этот день не уйдет с площади без новогоднего настроения и потрясающих фотографий.



В 18.00 с главной сцены объявят о начале основных мероприятий. Глава Липецка Сергей Иванов объявит о торжественном открытии новогодних праздников в городе.



В 18.15 главными героями праздника станет парад новогодних персонажей.



В 18.45 Петр I объявит о новогоднем фейерверке. Шутихи зажгут в 19.00.



В 19.15 начнется первая новогодняя дискотека, в которую вольются все костюмированные участники парада.



А 17, 23, 24, 30, 31 декабря, а также 1-8 января в 16.00 на катке площади Петра Великого жителей и гостей города ждет праздничная интерактивная программа «Жарим лед».