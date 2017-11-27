Общество

42 минуты назад

В Липецке будут «Жарить лед»

1 303
#Новый год #"Петровские забавы"
В Липецке будут «Жарить лед»

Мэрия опубликовала официальный релиз «Петровских забав».

Как уже сообщал GOROD48, впервые в Липецке по инициативе главы города 16 декабря пройдет широкомасштабная акция по презентации всех новогодних мероприятий города – «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки».

Начало праздничных программ - в 16.00 на площади Петра Великого.

В 16.00 праздник начнется театрализованным прологом. Старт всей новогодней иллюминации города дадут новогодние персонажи («Ёлочка, гори!»). Одновременно в Липеецке включится новогоднее оформление всего города.

В 16.20-18.20 на трех оформленных в новогодней стилистике мобильных подиумах начнутся выступления коллективов, заранее известивших о своем участии в «Петровских забавах» департамент культуры и туризма мэрии.

Все желающие смогут посостязаться за звание лучшего умельца в конкурсе «Две тысячи восемнадцать снеговиков». Их можно будет изготовить из снега, а также предоставить на суд жюри поделки из подручных материалов (здесь же будет проведен соответствующий мастер-класс). Липчане смогут поучаствовать в конкурсах костюмов снеговиков и снежных баб. А на площадке «Петровские баталии» при благоприятных погодных условиях состоится реконструкция зимних народных игр, а также начнется сооружение снежной крепости. В это же время на залитом тут же катке будет представлена новогодняя программа от СК «Звездный».

Все гости смогут поучаствовать в тематических конкурсах. Их победители получат пригласительные билеты на посещение новогодних представлений, а один из них станет обладателем некоего суперприза.

В 16.20 начнет работу главная сцена, отданная конкурсам «Лучший Дед Мороз», «Лучшая Снегурочка», «Лучший Снеговик», «Лучший Символ года», «Лучшая новогодняя команда».

В 17.30 у главной сцены начнется регистрация участников парада главных персонажей новогоднего праздника. Прошествовать в новогоднем дефиле может каждый. Условие одно: наличие костюма Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, Собаки, Снежинки, Зимы, Бабушки Яги, Лисы, Волка, Зайчика.

С самого начала мероприятия на площади идет еще один конкурс - на лучшую новогоднюю фотозону «Новый год любимому городу!». В мэрии обещают, что никто в этот день не уйдет с площади без новогоднего настроения и потрясающих фотографий.

В 18.00 с главной сцены объявят о начале основных мероприятий. Глава Липецка Сергей Иванов объявит о торжественном открытии новогодних праздников в городе.

В 18.15 главными героями праздника станет парад новогодних персонажей.

В 18.45 Петр I объявит о новогоднем фейерверке. Шутихи зажгут в 19.00.

В 19.15 начнется первая новогодняя дискотека, в которую вольются все костюмированные участники парада.

А 17, 23, 24, 30, 31 декабря, а также 1-8 января в 16.00 на катке площади Петра Великого жителей и гостей города ждет праздничная интерактивная программа «Жарим лед».
1 303
#Новый год #"Петровские забавы"

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанка

33 минуты назад
ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке банкротят очередную строительную компанию
#ЛИСК #иск #банкротство
2
В Липецке банкротят очередную строительную компанию

37 минут назад

Общество
Чиновники намерены помочь доведенной до отчаяния многодетной матери...
#Максим Данилов #мать #угроза
12
Чиновники намерены помочь доведенной до отчаяния многодетной матери...

46 минут назад

Общество
В Липецке работает консультационный пункт ЕГЭ
#образование #ЕГЭ
В Липецке работает консультационный пункт ЕГЭ

сегодня, 09:33

Общество
В выходные у торговцев в Липецке изъяли 130 кг овощей и фруктов...
#Нелегальная торговля #нелегалы #проверки
8
В выходные у торговцев в Липецке изъяли 130 кг овощей и фруктов...

сегодня, 03:05

Общество
«Михаил Борисович, я вас бросаю ради Ксюши Собчак»
#Удивительное #нас удивили
13
«Михаил Борисович, я вас бросаю ради Ксюши Собчак»

вчера, 17:52

Общество
В Ельце зафиксировали 19 мусорных свалок
#мусор
2
В Ельце зафиксировали 19 мусорных свалок

вчера, 16:20

Общество