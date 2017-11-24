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Дмитрий Медведев отстранил от должности замглавы Минтранса Валерия Окулова
Окулов занимал должность замминистра транспорта с 1 апреля 2009 года, до этого 12 лет возглавлял авиакомпанию "Аэрофлот".
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Валерия Окулова от должности замминистра транспорта в связи с переходом на другую работу, - говорится в распоряжении правительства от 22 ноября, опубликованном на портале правовой информации.
"Освободить Окулова Валерия Михайловича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", — говорится в документе.
Окулов занимал должность замминистра транспорта с 1 апреля 2009 года, до этого 12 лет возглавлял авиакомпанию "Аэрофлот".
"Новый заместитель пока не назначен", — сообщили РИА-Новости в пресс-службе Минтранса.
"Освободить Окулова Валерия Михайловича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", — говорится в документе.
Окулов занимал должность замминистра транспорта с 1 апреля 2009 года, до этого 12 лет возглавлял авиакомпанию "Аэрофлот".
"Новый заместитель пока не назначен", — сообщили РИА-Новости в пресс-службе Минтранса.