В России

сегодня, 15:56

Дмитрий Медведев отстранил от должности замглавы Минтранса Валерия Окулова

135
#Медведев #Окулов #отставка
Дмитрий Медведев отстранил от должности замглавы Минтранса Валерия Окулова

Окулов занимал должность замминистра транспорта с 1 апреля 2009 года, до этого 12 лет возглавлял авиакомпанию "Аэрофлот".

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Валерия Окулова от должности замминистра транспорта в связи с переходом на другую работу, - говорится в распоряжении правительства от 22 ноября, опубликованном на портале правовой информации.

"Освободить Окулова Валерия Михайловича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", — говорится в документе.

Окулов занимал должность замминистра транспорта с 1 апреля 2009 года, до этого 12 лет возглавлял авиакомпанию "Аэрофлот".

"Новый заместитель пока не назначен", — сообщили РИА-Новости в пресс-службе Минтранса.
135
#Медведев #Окулов #отставка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Волна «минирований» дошла до Государственной Думы
#телефонный терроризм
Волна «минирований» дошла до Государственной Думы

сегодня, 16:18

В России
В Архангельске школьников сняли в порноролике
#Архангельск #школьники #порно
В Архангельске школьников сняли в порноролике

сегодня, 16:09

В России
В Подмосковье следствие проверяет детали гибели ребенка
#Смерть ребенка #Подмосковье #больница
В Подмосковье следствие проверяет детали гибели ребенка

сегодня, 16:02

В России
40% россиян не хватает денег на еду и одежду
#бедность #исследование #ВШЭ
40% россиян не хватает денег на еду и одежду

сегодня, 15:37

В России
В Перми ищут хромого убийцу
#убийство #розыск
В Перми ищут хромого убийцу

сегодня, 15:28

В России
Российские ученые разработали уникальное лекарство от псориаза
#псориаз
Российские ученые разработали уникальное лекарство от псориаза

сегодня, 14:36

В России