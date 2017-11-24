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31 минуту назад
В Перми ищут хромого убийцу
Мужчину считают причастным к двум смертям.
В Кировском районе Перми разыскивается мужчина, которого подозревают в причинении смертельных травм двум местным жителям, сообщает «АиФ-Пермь».
- Ночью 22 ноября в лесопарковой зоне, расположенной напротив дома № 29 по улице Чистопольская обнаружено тело 31-летнего жителя Кировского района Перми с многочисленными травмами головы. В этом же квартале обнаружен 52-летний мужчина с травмами головы, который позже скончался в больнице, - рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю.
В преступлении подозревают мужчину. На вид ему около 30 лет, крепкого телосложения, рост около 180-190 см. При ходьбе может прихрамывать на левую ногу, либо косолапит.
- Ночью 22 ноября в лесопарковой зоне, расположенной напротив дома № 29 по улице Чистопольская обнаружено тело 31-летнего жителя Кировского района Перми с многочисленными травмами головы. В этом же квартале обнаружен 52-летний мужчина с травмами головы, который позже скончался в больнице, - рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю.
В преступлении подозревают мужчину. На вид ему около 30 лет, крепкого телосложения, рост около 180-190 см. При ходьбе может прихрамывать на левую ногу, либо косолапит.