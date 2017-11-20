В мэрии думают над планами реконструкции проспекта Победы

Эту магистраль будут расширять до трёх полос движения в разных направлениях.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии первый вице-мэр Липецка Дмитрий Аверов призвал дорожников до 7 декабря представить ему на рассмотрение проекты реконструкции проспекта Победы и улицы Баумана.



Проспект Победы должен быть расширен до трёх полос в каждом направлении. А по улице Баумана могут появиться дороги-дублеры.



Также первый вице-мэр призвал председателя департамента транспорта мэрии Алексея Алынина уже на этой неделе подготовить информацию о графике реверсивного движения по Петровскому мосту, чтобы как можно скорее о планах мэрии узнали горожане.





