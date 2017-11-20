Общество

сегодня, 15:35

В мэрии думают над планами реконструкции проспекта Победы

23 2032
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Эту магистраль будут расширять до трёх полос движения в разных направлениях.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии первый вице-мэр Липецка Дмитрий Аверов призвал дорожников до 7 декабря представить ему на рассмотрение проекты реконструкции проспекта Победы и улицы Баумана.

Проспект Победы должен быть расширен до трёх полос в каждом направлении. А по улице Баумана могут появиться дороги-дублеры.

Также первый вице-мэр призвал председателя департамента транспорта мэрии Алексея Алынина уже на этой неделе подготовить информацию о графике реверсивного движения по Петровскому мосту, чтобы как можно скорее о планах мэрии узнали горожане.


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Комментарии (23)

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Александр

1 минуту назад
А как же стоянки, на проспекте
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А почему Папина не расширить?

48 минут назад
А почему Папина не расширить? Или проезд Строителей. А то о метро рассуждают, а по сути одна магистраль в городе, и ту укрупнять хотят, надо сеть дорог развивать! И транспорт рассеется, не таким потоком пойдёт. ИМХО.
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Кузьмич

сегодня, 21:13
Не мэрия а в "Гостях у сказки". Самим то не надоело? Гулевский когда еще обещал выкопать рельсы с петровского моста? Да и метро на подходе. Главное создать видимость, а как "отмазаться" сообразим.
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СМЕШНО

сегодня, 21:11
ПОСТРОЙТЕ ОФИСЫ ДЛЯ БЕЗДЕЛЬНИКОВ ПОБЛИЖЕ ГДЕ ОНИ ЖИВУТ В ОБЩЕЙ МАССЕ -В ЛЕНИНО ИЛИ СЫРСКИЙ РУДНИК И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК К НИМ ТУДА ЖЕ И ПРОСПЕКТ БУДЕТ СВОБОДЕН!!!!
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Елена

сегодня, 21:04
А ПРО ПЕШЕХОДНУЮ ЗОНУ ПРОСПЕКТА ПОБЕДЫ КТО-НИБУДЬ ПОДУМАЕТ??? ПЕШЕХОДАМ ПО УЗЕНЬКИМ ПОЛОСОЧКАМ, ДЕРЖАСЬ ЗА СТВОЛЫ СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ ХОДИТЬ??? ГДЕ ПЕШЕХОДНАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ ЗОНА НА ПРОСПЕКТЕ ПОБЕДЫ СО СКАМЬЯМИ, ГАЗОНАМИ, МАЛЫМИ * ФОРМАМИ, БЕСПЛАТНОЙ ЗОНОЙ WI-FI , ПАМЯТНИКАМИ, КАФЕ, АЛЛЕЯМИ??? ЗАЧЕМ ЗАГРУЖАТЬ ТРАНСПОРТОМ ОДИН ПРОСПЕКТ, ДЛЯ ВЕЛИКОЙ ПРОБКИ??? ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ ПРОСПЕКТУ ДОРОГУ, И ПРОБОК ТАКИХ НЕ БУДЕТ!!!
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х1

сегодня, 20:52
Снести "Спутник"и расширить узкое место
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центровой

сегодня, 19:53
Наталья, Твой частный сектор подождет ! Хоть бы центральные улицы в порядок привели !
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предлагаю

сегодня, 19:51
На площади Победы надо снести памятник который не к месту, и сделать современную развязку.
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LAcron

сегодня, 19:14
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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WAX

сегодня, 18:27
Грандиозный ска план когда 3 полосы сходятся в одну.
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