Липчанка отсудила у автостраховщиков более 500 000 рублей

В аварию попала «Тойота Камри».

Липецкий районный суд рассмотрел иск местной автоледи к страховой компании «Росгосстрах». Претензия была основана на том, что организация не оплатила ущерб за ДТП.



Как указано в решении суда, авария произошла 28 марта на 3 км дороги «Липецк — Елец». Там столкнулись «Тойота Камри» и «Лексус RХ-330», первый из которых принадлежит истице. В результате ДТП ее автомобиль получил механические повреждения. В апреле женщина обратилась в «Росгосстрах» с заявлением о выплате страхового возмещения. Выплата страхового возмещения не была произведена. Она самостоятельно организовала оценку поврежденного транспортного средства. Стоимость восстановительного ремонта ее автомобиля составила 678 100 рублей, расходы по оплате экспертного заключения - 12 000 рублей. Автоледи обратилась к страховщикам с претензией. Ответа на нее не последовало. Тогда через суд женщина просила взыскать страховое возмещение в размере 400 000 рублей, оплату расходов, штраф и компенсацию морального вреда, который истица оценила в 3 000 руб.



В соответствии со ст.7 Закона об ОСАГО страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, составляет: в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, 500 тысяч рублей, в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, 400 тысяч рублей. На момент обращения истицы в суд, претензия ответчиком не была удовлетворена, а страховое возмещение не выплачено.



Липецкий районный суд решил взыскать в пользу автоледи 570 500 рублей. Эта сумма сложилась из максимальной квоты выплаты в 400 000 рублей, штрафа в 150 000 рублей, погашения расходов на представителя и компенсации морального вреда в 500 рублей.