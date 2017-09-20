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57 минут назад

Минприроды: треть сельхозугодий в РФ находится в критическом состоянии

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#сельское хозяйство
Минприроды: треть сельхозугодий в РФ находится в критическом состоянии

Более трети сельскохозяйственных земель России находится в катастрофическом состоянии. Им угрожают заболачивание, эрозия, подтопление и опустынивание. 

Такие данные привели эксперты Минприроды в госдокладе о состоянии и охране окружающей среды. По данным ведомства, факторы, ухудшающие ситуацию, — строительство, размещение отходов и горнодобывающие работы, пишет сегодня газета «Известия».

Для улучшения ситуации Минприроды предлагает восстановить земельную службу, которая существовала в стране до 1990-х годов. Она могла бы заняться агроэкологическим мониторингом, ведением земельного кадастра и разработкой новых нормативов .

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал «Известиям», что проблемы с сельскохозяйственными землями во многом связаны неразберихой в их учете. Он подчеркнул, что необходимо провести комплексные кадастровые работы.

По данным Союза землеустроителей России, всего в стране 400 млн га сельхозземель, из которых 200 млн га — наиболее ценные угодья: пашни, пастбища, сенокосы, земли под виноградники.

81
#сельское хозяйство

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