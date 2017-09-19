На несколько часов сотрудник НЛМК превратил «Быханов сад» в школу экологии

30-летний Максим Щетинин работает на НЛМК в дирекции ремонтного комплекса, в отделе по повышению эффективности и занимается устранением потерь при производстве. Не упускать важное из внимания и не тратить время зря Максим решил и при разработке своего проекта в рамках конкурса «Молодой лидер НЛМК». Его программа направлена на экологическое просвещение самых юных липчан.

- Мы собираемся научитьдетей дружить с природой, сделать так, что бы они выросли ответственными людьми. Научить их простому и важному эффективнее всего через игровые формы, - считает автор проекта по экологическому просвещению Максим Щетинин. - Дети - самый лучший «материал», в который стоит вкладываться. А подавать им новое я решил в игровой форме, именно так, без школьной муштры, любой материал усваивается легче.





Детям рассказали об экологии в игровой форме.

- Мне очень приятно, что в образовании появились помощники, которые вместе с нами прививают экологическую культуру нашим детям. Такое сотрудничество поможет сохранить нашу планету, наш город чистыми. И самое главное, воспитать замечательных детей, чтобы они в дальнейшем сохраняли природу, - считает председатель образования администрации Липецка Александр Мочалов.

Экологическая викторина, придуманная Масимом, прошла в минувшие выходные в «Быхановом саду». Дети играли в подвижные игры, танцевали под добрые песни, искреннее переживали во время экологической эстафеты, и при ответах на несложные, но важные для чистого будущего планеты вопросы, лепили из пластилина божьих коровок. Обрадовали ребят развлечения из современности, и времен детства их родителей - это 3D-очки и рисование мелками на асфальте. В первом случае при помощи очков юные липчане могли увидеть в книгах про животных объемные изображения, во-втором - нарисовать, как правильно относится к природе. Самые активные участники викторины получили призы, а абсолютно все - заряд хорошего настроения и воздушные шарики. Конечно, малыши унесли с собой еще и важные экологические знания.

















- Экологическая викторина и эстафета в «Быхановом саду»- это только начало, основа серии мероприятий. Проект предусматривает еще несколько встреч с юными липчанами. Кроме того, часть материальной базы проекта - новые интересные книги - будут подарены Липецкой областной детской библиотеке, которая будет продвигать идею бережного отношения к природе среди своих юных читателей, - рассказывает о продолжении проекта Максим Щетинин.





Экологическое образование продолжит библиотека.

Почему я должен стать «Молодым лидером НЛМК»?

Максим Щетинин: «Потому что я лучший. И это - моя шестая попытка одержать победу в конкурсе. Кому-то дано все и сразу, а кто-то всего добивается с трудом и со временем».

В чем суть моего проекта?

Максим Щетинин: «Заложить основы экологического образования детей. Вложить в них частичку доброго».

Мой жизненный девиз...

Максим Щетинин: «Пробуй все новое и никогда не сдавайся!»