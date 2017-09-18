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Прощание с народным артистом СССР Зурабом Соткилавой пройдет 20 сентября в Большом театре

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#Зураб Соткилава
Прощание с народным артистом СССР Зурабом Соткилавой пройдет 20 сентября в Большом театре

Народный артист СССР Зураб Соткилава будет похоронен в Грузии.

Прощание с народным артистом СССР, оперным певцом Зурабом Соткилавой пройдет 20 сентября в Большом театре в Москве. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон. После прощания тело Соткилавы отвезут в Тбилиси, где пройдут его похороны. Об этом заявила супруга оперного певца Элисо Турманидзе.

"Зураб Лаврентьевич скончался ночью в клинике. Прощание и погребение пройдут в Грузии", — передает "Интерфакс".

"По словам Кобзона, Соткилава был "очень ярким певцом в Большом театре", больше таких нет.

"Замечательный семьянин, у него остались прекрасная супруга, две дочери — все его любили", — цитирует первого зампреда думского комитета РБК.

Напомним, оперный певец, народный артист Советского Союза скончался в понедельник в возрасте 80 лет. До этого он боролся с тяжелой болезнью.

В 2015 году медики обнаружили у Соткилавы злокачественную опухоль поджелудочной железы. Однако Соткилава не отменял своих выступлений, продолжая радовать поклонников до самого конца.

Месяц назад артиста госпитализировали с онкологическим заболеванием в центр онкологии имени Блохина Минздрава России, - пишет сайт "Комсомольской правды".
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#Зураб Соткилава

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