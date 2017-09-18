Общество
42 минуты назад
За некачественные туфли липчанке магазин вернул деньги
Но, поначалу, магазин отвергал все претензии
Как сообщаютв управлении потребительского рынка и ценовой политики, летние туфли по удачной цене, со скидкой, липчанка Людмила Слепокурова купила не задумываясь. Но обновке радовалась недолго. В новой обуви ходить было невозможно. Быстро уставали ноги из-за неудобной подошвы.
- Пятка проминается, и у меня как будто ноги западают назад. Мне больно ходить стало. Очень неудобные. Я поняла, что это что-то не то, говорит Людмила Слепокурова.
Женщина решила вернуть туфли в магазин. Но без заключения эксперта производственный дефект там не признавали. Цена за экспертизу, которую предложили провести для разрешения спорного вопроса, для пенсионерки оказалась слишком высока. Почти что такая же, как стоимость самих туфель.
Людмила Слепокурова, житель г. Липецка: “
- Они посоветовали или ходить в них недолгое время на какое-то маленькое расстояние, или подарить их кому-нибудь. Ничего себе подарить? За 2150 рублей. У меня таких подарков не намечено никому. Да и кому еще они нужны? - говорит Людмила Ивановна.
Но липчанка решила не сдаваться. Она обратилась в консультационно-правовой отдел при областном учреждении «Агентство содействия развитию торговой деятельности». И вопрос решился буквально за несколько дней. Тут же провели экспертизу и помогли составить претензию. Как следует из заключения эксперта – материал подошвы туфель не обеспечивает достаточной прочности. Кроме этого, эксперт выявил еще ряд недостатков.
- В представленной к экспертизе паре обуви имеется дефект производственного характера. Это отклейка подошвы на правой полупаре, нависание заготовки верха над гранью подошвы на обеих полупарах в носочной и пяточной части и растаптывание подошвы, сообщила эксперт Ирина Ушакова.
В магазине изучили заключение эксперта и сразу же вернули деньги за некачественный товар.
- Пятка проминается, и у меня как будто ноги западают назад. Мне больно ходить стало. Очень неудобные. Я поняла, что это что-то не то, говорит Людмила Слепокурова.
Женщина решила вернуть туфли в магазин. Но без заключения эксперта производственный дефект там не признавали. Цена за экспертизу, которую предложили провести для разрешения спорного вопроса, для пенсионерки оказалась слишком высока. Почти что такая же, как стоимость самих туфель.
Людмила Слепокурова, житель г. Липецка: “
- Они посоветовали или ходить в них недолгое время на какое-то маленькое расстояние, или подарить их кому-нибудь. Ничего себе подарить? За 2150 рублей. У меня таких подарков не намечено никому. Да и кому еще они нужны? - говорит Людмила Ивановна.
Но липчанка решила не сдаваться. Она обратилась в консультационно-правовой отдел при областном учреждении «Агентство содействия развитию торговой деятельности». И вопрос решился буквально за несколько дней. Тут же провели экспертизу и помогли составить претензию. Как следует из заключения эксперта – материал подошвы туфель не обеспечивает достаточной прочности. Кроме этого, эксперт выявил еще ряд недостатков.
- В представленной к экспертизе паре обуви имеется дефект производственного характера. Это отклейка подошвы на правой полупаре, нависание заготовки верха над гранью подошвы на обеих полупарах в носочной и пяточной части и растаптывание подошвы, сообщила эксперт Ирина Ушакова.
В магазине изучили заключение эксперта и сразу же вернули деньги за некачественный товар.
Дюймовочка
Мария