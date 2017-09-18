Агитаторами в соцсетях займется полиция

Липецкий облизбирком отреагировал на посты липчан в «день тишины».

Избирательная комиссия Липецкой области отреагировала на информацию GOROD48 о незаконной агитации в социальных сетях во время минувшей предвыборной кампании.

Напомним, что на конференции, посвященной итогом голосования 10 сентября председателю облизибркома Юрию Алтухову были продемонстрированы распечатки двух постов липчан от 9 сентября (за день до выборов любая агитация в пользу их участников запрещена). В «день тишины» житель Ельца вел контрагитацию в отношении кандидата в депутаты горсовета Виктора Соковых, в другом липчанин поддерживал кандидата в депутаты горсовета Екатерину Пинаеву.

В официальном ответе избиркома заявлено, что проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается в любых формах, в том числе в сети Интернет.

Действия агитаторов подходят под статью 5.10 КоАП РФ - проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах, и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. Скриншоты постов переданы в полицию для проведения проверки и привлечения лиц к ответственности.

Примечательно, что в случае с Екатериной Пинаевой, последняя ответственности не понесет, так как свою агитку она разместила на личной странице 8 сентября. И на нее распространяется то же правило, что и на билдборды и листовки, которые кандидаты могут не убирать, если они были размещены в установленный законом срок.