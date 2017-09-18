Политика

сегодня, 13:03

Агитаторами в соцсетях займется полиция

4 669
#выборы #агитация
2
Агитаторами в соцсетях займется полиция

Липецкий облизбирком отреагировал на посты липчан в «день тишины».

Избирательная комиссия Липецкой области отреагировала на информацию GOROD48 о незаконной агитации в социальных сетях во время минувшей предвыборной кампании.

Напомним, что на конференции, посвященной итогом голосования 10 сентября председателю облизибркома Юрию Алтухову были продемонстрированы распечатки двух постов липчан от 9 сентября (за день до выборов любая агитация в пользу их участников запрещена). В «день тишины» житель Ельца вел контрагитацию в отношении кандидата в депутаты горсовета Виктора Соковых, в другом липчанин поддерживал кандидата в депутаты горсовета Екатерину Пинаеву.

В официальном ответе избиркома заявлено, что проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается в любых формах, в том числе в сети Интернет.

Действия агитаторов подходят под статью 5.10 КоАП РФ - проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах, и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. Скриншоты постов переданы в полицию для проведения проверки и привлечения лиц к ответственности.

Примечательно, что в случае с Екатериной Пинаевой, последняя ответственности не понесет, так как свою агитку она разместила на личной странице 8 сентября. И на нее распространяется то же правило, что и на билдборды и листовки, которые кандидаты могут не убирать, если они были размещены в установленный законом срок. 

4 669
#выборы #агитация
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кому то еще надо

13 минут назад
Что то обьяснять))))))
ответить

*

17 минут назад
Где его место, он не прошел
ответить

Где его место

52 минуты назад
Неужели после всего в кресле депутата .
ответить

Липчанин

57 минут назад
Как человека под следствием допустили до выборов?
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области не будут формировать муниципальные ﻿избирательные комиссии
#выборы
7
В Липецкой области не будут формировать муниципальные ﻿избирательные комиссии

12.09.2017 14:35

Политика
Юрий Алтухов: «Выборы прошли ровно»
#выборы
22
Юрий Алтухов: «Выборы прошли ровно»

11.09.2017 14:11

Политика
Новые депутаты горсовета приступят к работе 26 сентября
#выборы
49
Новые депутаты горсовета приступят к работе 26 сентября

11.09.2017 09:51

Политика
На довыборах в городской Совет Липецка лидируют единороссы
#выборы
158
На довыборах в городской Совет Липецка лидируют единороссы

11.09.2017 06:47

Политика
Явка избирателей на 16.00 в Липецке - 10,17%
#выборы
59
Явка избирателей на 16.00 в Липецке - 10,17%

10.09.2017 16:18

Политика
295 наблюдателей зарегистрировано на выборах в Липецкой области
#выборы
21
295 наблюдателей зарегистрировано на выборах в Липецкой области

10.09.2017 14:28

Политика