Общество
33 минуты назад
Липецкая область - в группе риска
2 410
У региона есть риски незавершения мероприятий по переселению граждан.
Фонд содействия реформированию ЖКХ подвел итоги проведения контрольных мероприятий реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, капитальному ремонту многоквартирных домов, а также проверок хода подготовки и реализации проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры и выполнения субъектами Российской Федерации условий предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации за первое полугодие 2017 года.
Как сообщает Фонд содействия реформированию ЖКХ, в ходе выездных проверок в отдельных муниципальных образованиях 30 субъектов Российской Федерации зафиксированы риски незавершения мероприятий по переселению граждан в срок до 1 сентября 2017 года (Республика Дагестан, Республика Карелия, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тыва, Республика Хакасия, Кабардино-Балкарская республика, Чувашская Республика, Забайкальский край, Приморский край, Ставропольский край, Архангельская область, Волгоградская область, Вологодская область, Ивановская область, Иркутская область, Ленинградская область, Липецкая область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Псковская область, Самарская область, Свердловская область, Саратовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Ульяновская область). В Амурской области отсутствует возможность завершения мероприятий программы в законодательно определенные сроки.
По результатам всех проверок главам субъектов Российской Федерации в составе отчетов и писем направлены рекомендации о необходимости принятия конкретных мер по достижению значений целевых показателей, завершению третьего этапа и недопущению срыва сроков реализации четвертого этапа программы, по итогам рассмотрения которых субъекты РФ информируют Фонд о ходе устранения нарушений. Кроме того, отчеты о проведении выездного мониторинга в субъектах Российской Федерации, не достигших значений целевых показателей реализации программы переселения за предшествующий проверке год, направляются Фондом полномочным представителям Президента Российской Федерации в соответствующем федеральном округе.
Но в администрации региона, судя по всему, с выводами фонда не согласны. Буквально два дня назад там сообщили: регион завершает программу переселения из ветхого жилья.
- В этом году программа завершается, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. - До 1 сентября необходимо расселить 12,4 тыс. квадратных метров аварийного жилья, приобрести 322 жилых помещения для 717 человек. Запланированная работа по переселению из ветхого фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года, сейчас ведется в трех муниципалитетах - Липецке, городах Грязи и Лебедянь. Для жителей областного центра приобретут 169 жилых помещений. В райцентре Грязи строятся 103 квартиры, еще 50 - в Лебедяни. Кроме того, местные власти должны в этом году снести все аварийные дома. Специалисты областного управления ЖКХ несколько раз в неделю проводят выездные проверки на объектах строительства для контроля качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного фонда и соблюдения графика производства работ в строящихся домах.
Как сообщает Фонд содействия реформированию ЖКХ, в ходе выездных проверок в отдельных муниципальных образованиях 30 субъектов Российской Федерации зафиксированы риски незавершения мероприятий по переселению граждан в срок до 1 сентября 2017 года (Республика Дагестан, Республика Карелия, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тыва, Республика Хакасия, Кабардино-Балкарская республика, Чувашская Республика, Забайкальский край, Приморский край, Ставропольский край, Архангельская область, Волгоградская область, Вологодская область, Ивановская область, Иркутская область, Ленинградская область, Липецкая область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Псковская область, Самарская область, Свердловская область, Саратовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Ульяновская область). В Амурской области отсутствует возможность завершения мероприятий программы в законодательно определенные сроки.
По результатам всех проверок главам субъектов Российской Федерации в составе отчетов и писем направлены рекомендации о необходимости принятия конкретных мер по достижению значений целевых показателей, завершению третьего этапа и недопущению срыва сроков реализации четвертого этапа программы, по итогам рассмотрения которых субъекты РФ информируют Фонд о ходе устранения нарушений. Кроме того, отчеты о проведении выездного мониторинга в субъектах Российской Федерации, не достигших значений целевых показателей реализации программы переселения за предшествующий проверке год, направляются Фондом полномочным представителям Президента Российской Федерации в соответствующем федеральном округе.
Но в администрации региона, судя по всему, с выводами фонда не согласны. Буквально два дня назад там сообщили: регион завершает программу переселения из ветхого жилья.
- В этом году программа завершается, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. - До 1 сентября необходимо расселить 12,4 тыс. квадратных метров аварийного жилья, приобрести 322 жилых помещения для 717 человек. Запланированная работа по переселению из ветхого фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года, сейчас ведется в трех муниципалитетах - Липецке, городах Грязи и Лебедянь. Для жителей областного центра приобретут 169 жилых помещений. В райцентре Грязи строятся 103 квартиры, еще 50 - в Лебедяни. Кроме того, местные власти должны в этом году снести все аварийные дома. Специалисты областного управления ЖКХ несколько раз в неделю проводят выездные проверки на объектах строительства для контроля качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного фонда и соблюдения графика производства работ в строящихся домах.
2 410
Город48.
123