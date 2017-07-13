У региона есть риски незавершения мероприятий по переселению граждан.



Но в администрации региона, судя по всему, с выводами фонда не согласны. Буквально два дня назад там сообщили: регион завершает программу переселения из ветхого жилья.



- В этом году программа завершается, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. - До 1 сентября необходимо расселить 12,4 тыс. квадратных метров аварийного жилья, приобрести 322 жилых помещения для 717 человек. Запланированная работа по переселению из ветхого фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года, сейчас ведется в трех муниципалитетах - Липецке, городах Грязи и Лебедянь. Для жителей областного центра приобретут 169 жилых помещений. В райцентре Грязи строятся 103 квартиры, еще 50 - в Лебедяни. Кроме того, местные власти должны в этом году снести все аварийные дома. Специалисты областного управления ЖКХ несколько раз в неделю проводят выездные проверки на объектах строительства для контроля качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного фонда и соблюдения графика производства работ в строящихся домах.