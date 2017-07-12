Молодой картофель в Липецке стоит от 10 рублей за килограмм

Сезон овощей и ягод в самом разгаре.

На липецких рынках провели мониторинг цен на овощи, ягоды и фрукты нового урожая, а также на яйца.



Как сообщает управление потребрынка, молодой картофель местных производителей (Хлевенский, Долгоруковский район) можно купить по цене от 10 рублей за килограмм, огурцы свежие тепличные - от 50 руб./кг, грунтовые - от 40,00 руб./кг.



Яйца куриные первой категории в Липецке стоят от 39 рублей за десяток.



Томаты тепличные нестандартные стоят от 40 рублей за килограмм. Помидоры грунтовые можно купить от 50 рублей за килограмм.



Петрушка, укроп, сельдерей стоят 10 рублей за пучок, лук зеленый от 15 рублей за пучок, редис 30 рублей за пучок.



Садовая земляника и клубника в Липецке продаётся от 150 рублей за килограмм; черная, красная, белая смородина от 180 рублей за килограмм; крыжовник от 80 рублей за килограмм; малина - от 200 рублей за килограмм; ежевика, черника от 300 рублей за килограмм; вишня от 130 рублей за килограмм; черешня Краснодарская от 200 рублей за килограмм.