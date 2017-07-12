Общество

53 минуты назад

Бывший глава Добровского района в пошел в суд за домом, который считает своим

4 674
#Анатолий Глазунов
Бывший глава Добровского района в пошел в суд за домом, который считает своим

Анатолий Глазунов хочет не просто получить в собственность особняк, построенный на бюджетные деньги, но и требует доплатить ему из бюджета 3,6 млн рублей!

Сегодня бывший глава Добровского района Анатолий Глазунов, ныне заместитель руководителя областного управления ветеринарии, пришел с иском в Липецкий районный суд, требуя признать за ним право собственности на особняк в Добром (улица Октябрьская, 67). Более того, экс-глава района заявил о том, что желает получить из казны администрации района 3,6 млн рублей, потраченных им на возведение этого дома.

История поисков права собственности Анатолием Глазуновым на шикарный коттедж с большой прилегающей территорией на берегу реки Воронеж началась 13 лет назад. Тогда, летом 2004 года, он как глава района издал распоряжение о выделении МУПу МПП ЖКХ «Добровское» (организацию возглавлял родной брат Анатолия Глазунова) земельного участка по улице Октябрьской для проектирования и строительства жилого дома. Под стройку было отдано 560 кв.м. земли в красивейшем месте райцентра.

e05f58ccb247970f03caa86730d5a594.JPG

Примечательно, что дом строился будто бы никому, ведь хоромы, оцененные в смешные 1,6 млн рублей, в декабре 2008 года были переданы на баланс администрации села Доброе. Но бесхозяйным, говоря казенным языком, дом был недолго - в июле 2009-го глава района Глазунов попросил мэра Доброго предоставить ему жилье как нуждающемуся. В сельсовете раздумывали недолго, и вот уже через три недели Анатолий Иванович получил ордер на получение жилья вне очереди (к этому времени глава района уже владел как земельным участком в 5313 кв.м. в селе Крутое Добровского района, где работал председателем одноименного СХПК и где уже был им обжит немаленький, в 267 кв.м. дом, так и квартирой в Липецке в доме по улице Папина).

Когда эта история благодаря GOROD48 стала достоянием общественности, в 2011 году прокуратура Добровского района обратилась в суд с иском о возвращении особняка в собственность районной администрации. Анатолий Глазунов согласился с доводами прокуратуры, заявив, что добровольно устранит нарушения закона. Однако дом, переданный в собственность администрации, был затем переведен по распоряжению того же Глазунова из состава муниципального жилого фонда в служебный, после чего один из заместителей главы района заселил в него своего шефа уже по договору найма - на время исполнения им обязанностей руководителя района. Но лишь в апреле 2014-го областной суд по иску прокуратуры определил прекратить запись регистрации от 06.06.2013 года в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним права собственности Глазунова на это домовладение.

В СУ СК РФ по Липецкой области было-таки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»). По мнению работников Следственного комитета, из-за действий чиновников из муниципальной собственности незаконно выбыл жилой дом, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Однако следствие закончилось ничем.

Кстати, в свое время права на этот дом заявляла жена главы района, Валентина Глазунова. Ответчиками по ее иску были… муж и администрация района. Но так как Валентина Глазунова не ходила в процесс, районный суд оставил ее иск без движения. 

Удивительно, но сегодня в суде на вопрос председательствующего в процессе о месте жительства истца Анатолий Глазунов сказал: «село Доброе, улица Октябрьская, 67.

Суд объявил перерыв на время истребования из управления Росреестра РФ по Липецкой области документов на этот особняк и земельный участок.


4 674
#Анатолий Глазунов

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

о каг !

2 минуты назад
У бывших сегодня бенефис? Ребяты ,журналисты , вы сегодня сами себя перещеголяли - растете над собой.ТщатЕльнее надо.) Я не понял как возвращенный дом из найма снова оказался в собственности Глазунова? СК и мытарям даю наводку :посчитайте разницу между арендной платой по рыночным ставкам и тем что он заплатил и попросите его с этой разницы НДФЛ заплатить- пущай региональную казну пополнит.Заодно и законность других его действий проверить.Может окажется, что ему вместо этого дома в казенный перебираться надо
ответить

пятрович-соседи

16 минут назад
совсем совесть потеряли . твари редкостные .
ответить

Эх бл...

33 минуты назад
Наглые воровские рожи и крышует их королев
ответить

саша

33 минуты назад
так как после фальсификации выборов, во всех судах практически работают такие же, мягко говоря, нехорошие люди, как толька-один голос , ему возможно повезет на -149 процентов
ответить

Еще в рубрике

Депутату облсовета продлили срок ареста до 11 октября
#Александр Конаныхин
2
Депутату облсовета продлили срок ареста до 11 октября

10 минут назад

Общество
1689 направлений в детские сады остаются невостребованными
#детский сад #образование
1
1689 направлений в детские сады остаются невостребованными

31 минуту назад

Общество
Липчанин свозил невесту в Италию и потребовал ее вернуть деньги
#иск #туризм
6
Липчанин свозил невесту в Италию и потребовал ее вернуть деньги

32 минуты назад

Общество
Липчане банкротят орловских кондитеров
#суд #банкротство
Липчане банкротят орловских кондитеров

35 минут назад

Общество
Липчан зовут на «Свеклушку-сахарушку»
#фестиваль #туризм
Липчан зовут на «Свеклушку-сахарушку»

сегодня, 14:00

Общество
Напротив ФСБ в Липецке начались посадки
5
Напротив ФСБ в Липецке начались посадки

сегодня, 13:41

Общество