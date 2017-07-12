Бывший глава Добровского района в пошел в суд за домом, который считает своим

Анатолий Глазунов хочет не просто получить в собственность особняк, построенный на бюджетные деньги, но и требует доплатить ему из бюджета 3,6 млн рублей!

Сегодня бывший глава Добровского района Анатолий Глазунов, ныне заместитель руководителя областного управления ветеринарии, пришел с иском в Липецкий районный суд, требуя признать за ним право собственности на особняк в Добром (улица Октябрьская, 67). Более того, экс-глава района заявил о том, что желает получить из казны администрации района 3,6 млн рублей, потраченных им на возведение этого дома.История поисков права собственности Анатолием Глазуновым на шикарный коттедж с большой прилегающей территорией на берегу реки Воронеж началась 13 лет назад. Тогда, летом 2004 года, он как глава района издал распоряжение о выделении МУПу МПП ЖКХ «Добровское» (организацию возглавлял родной брат Анатолия Глазунова) земельного участка по улице Октябрьской для проектирования и строительства жилого дома. Под стройку было отдано 560 кв.м. земли в красивейшем месте райцентра.Примечательно, что дом строился будто бы никому, ведь хоромы, оцененные в смешные 1,6 млн рублей, в декабре 2008 года были переданы на баланс администрации села Доброе. Но бесхозяйным, говоря казенным языком, дом был недолго - в июле 2009-го глава района Глазунов попросил мэра Доброго предоставить ему жилье как нуждающемуся. В сельсовете раздумывали недолго, и вот уже через три недели Анатолий Иванович получил ордер на получение жилья вне очереди (к этому времени глава района уже владел как земельным участком в 5313 кв.м. в селе Крутое Добровского района, где работал председателем одноименного СХПК и где уже был им обжит немаленький, в 267 кв.м. дом, так и квартирой в Липецке в доме по улице Папина).Когда эта история благодаря GOROD48 стала достоянием общественности, в 2011 году прокуратура Добровского района обратилась в суд с иском о возвращении особняка в собственность районной администрации. Анатолий Глазунов согласился с доводами прокуратуры, заявив, что добровольно устранит нарушения закона. Однако дом, переданный в собственность администрации, был затем переведен по распоряжению того же Глазунова из состава муниципального жилого фонда в служебный, после чего один из заместителей главы района заселил в него своего шефа уже по договору найма - на время исполнения им обязанностей руководителя района. Но лишь в апреле 2014-го областной суд по иску прокуратуры определил прекратить запись регистрации от 06.06.2013 года в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним права собственности Глазунова на это домовладение.В СУ СК РФ по Липецкой области было-таки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»). По мнению работников Следственного комитета, из-за действий чиновников из муниципальной собственности незаконно выбыл жилой дом, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Однако следствие закончилось ничем.Кстати, в свое время права на этот дом заявляла жена главы района, Валентина Глазунова. Ответчиками по ее иску были… муж и администрация района. Но так как Валентина Глазунова не ходила в процесс, районный суд оставил ее иск без движения.Удивительно, но сегодня в суде на вопрос председательствующего в процессе о месте жительства истца Анатолий Глазунов сказал: «село Доброе, улица Октябрьская, 67.Суд объявил перерыв на время истребования из управления Росреестра РФ по Липецкой области документов на этот особняк и земельный участок.