Липецкие абитуриенты мечтают стать программистами и социологами

GOROD48 выяснил, какие специальности популярны у абитуриентов липецких государственных университетов.

Приемная кампания в высшие учебные заведения в самом разгаре. GOROD48 выяснил, какие специальности популярны у абитуриентов липецких вузов.

Как рассказала GOROD48 ответственный секретарь приёмной комиссии Липецкого государственного педагогического университета Наталья Фролова, в этом году в ЛГПУ 813 бюджетных мест, на которые подано уже более 3000 заявлений.

Пока самый высокий конкурс в ЛГПУ на специальностях «лингвистика» и «социология» - порядка 4-5 человек на место.

На удивление, достаточно популярны физика и математика — на них конкурс 2 человека на место. По 3 человека на одно бюджетное место — конкурс на специальности «история и обществознание», «право и история» и «графический дизайн».

Как рассказал секретарь приёмной комиссии Липецкого государственного технического университета Павел Комаров, там для вчерашних выпускников есть 720 бюджетных мест на ступень «бакалавриат» и 50 — на ступень «специалитет». Подано более 2300 заявлений.

Пока самый высокий конкурс в ЛГТУ на специальности «информатика и вычислительная техника» - больше 6 человек на место.

По 5 человек на место — конкурс на направление «химия» металлургического факультета металлургического института. Такой же конкурс на направлениях «теплоэнергетика и теплотехника» и «градостроительство».

На направлении «технология машиностроения» конкурс 2,5 человека на место. Около 4 человек на место — конкурс на специальность «эксплуатация железных дорог».