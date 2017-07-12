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Липецкие абитуриенты мечтают стать программистами и социологами

12 408
#вуз #образование #приёмная кампания #
Липецкие абитуриенты мечтают стать программистами и социологами

GOROD48 выяснил, какие специальности популярны у абитуриентов липецких государственных университетов. 

Приемная кампания в высшие учебные заведения в самом разгаре. GOROD48 выяснил, какие специальности популярны у абитуриентов липецких вузов. 

Как рассказала GOROD48 ответственный секретарь приёмной комиссии Липецкого государственного педагогического университета Наталья Фролова, в этом году в ЛГПУ 813 бюджетных мест, на которые подано уже более 3000 заявлений.

Пока самый высокий конкурс в ЛГПУ на специальностях «лингвистика» и «социология» - порядка 4-5 человек на место.

На удивление, достаточно популярны физика и математика — на них конкурс 2 человека на место. По 3 человека на одно бюджетное место — конкурс на специальности «история и обществознание», «право и история» и «графический дизайн».

Как рассказал секретарь приёмной комиссии Липецкого государственного технического университета Павел Комаров, там для вчерашних выпускников есть 720 бюджетных мест на ступень «бакалавриат» и 50 — на ступень «специалитет». Подано более 2300 заявлений.

Пока самый высокий конкурс в ЛГТУ на специальности «информатика и вычислительная техника» - больше 6 человек на место.

По 5 человек на место — конкурс на направление «химия» металлургического факультета металлургического института. Такой же конкурс на направлениях «теплоэнергетика и теплотехника» и «градостроительство».

На направлении «технология машиностроения» конкурс 2,5 человека на место. Около 4 человек на место — конкурс на специальность «эксплуатация железных дорог». 

12 408
#вуз #образование #приёмная кампания #

Комментарии (12)

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влипецкепить

3 минуты назад
нарисовал рейтинг президента 86% -получил премию
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1

25 минут назад
дебилы
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Антисоветчик

26 минут назад
Липчанин, точно. Инфа из приёмной, всё отобрали, Диплома не будя. Все в сад.
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Маруся.

39 минут назад
Марусе, не знаю,про какую нормальную специальность вы говорите,я пишу конкретно про социологию,т.к. знаю,что два года назад поступить туда на бюджет было вполне реально с нормальными баллами (от 230)
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Липчанин

41 минуту назад
В ЛГТУ на специальности «информатика и вычислительная техника» - Лицензию отобрали. Диплом будет фуфлыжный, если вообще будет.
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Марусе

45 минут назад
Дорогая Марусенька! А пробовала ли ты поступить на бюджет ВГУ в ЭТОМ ГОДУ? Видела ли ты количество бюджетных мест на нормальную специальность? А ты погляди!
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Антисоветчик

46 минут назад
Тяжелее всего информатикам, в школе, информатика обычно отсутствует. А программы первго курса построены на том, что ЕГЭ по иформатике был сдан и бал не меньше 90. Поэтому когда первокурсники приходят на первый курс, а им говорят, мы Вас программировать не будем учить, вы всё знаете... И вот тут то всё и начинается.
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Антисоветчик

53 минуты назад
гостья, социология -это наука об обществе (социуме). А если конкретно, то там учат управлять быдлом. Коим является "великий российский народ". Управлени коллективом, -закрытый социум, управление городом, областью и тд. это открытый социум. Если Вы думаете, что Вы живёте сами по себе, Вы глубоко ошибаетесь. Социологи определяю, что Вы хотите и в соответствии с тем чтонадо, делают так, что Вы хотите именно то, что надо, например повышения тарифов за проезд.
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Берия

57 минут назад
А кто работать будет????
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Маруся.

сегодня, 12:34
Идти в ЛГПУ на социологию?)) На фига? На социологию самый низкий конкурс,и если баллы норм,можно в ВГу на бюджет пройти легко
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