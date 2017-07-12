Общество

32 минуты назад

Липецкое транспортное ведомство увеличили в три раза

2 486
#постановление #штат #транспорт
Липецкое транспортное ведомство увеличили в три раза

Агентству транспорта нужны дополнительные кадры.

Глава администрации Липецкой области подписал постановление о внесении корректив касательно работы регионального агентства автомобильного транспорта. Изменения касаются штатного расписания областного казенного учреждения.

В соответствии с постановлением теперь в агентстве должны работать 70 штатных единиц. Стоит заметить, что на момент создания учреждения, ответственного за обновление системы оплаты проезда в транспорте, в августе 2016 года ему требовалось всего 20 сотрудников. Таким образом, всего за 11 месяцев ведомство увеличилось в 3,5 раза.

Основной целью учреждения установили информационно-техническое обеспечение организации транспортного обслуживания населения автотранспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении. Учредителем ОКУ выступило управление транспорта и дорог Липецкой области.
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#постановление #штат #транспорт

Комментарии (2)

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Ирина Петровна

15 минут назад
Контролеры с валидаторами, как в Москве. Зарплата будет ого-го.
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Трамвай

22 минуты назад
Контролёров набирают?
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