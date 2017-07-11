Липецкий зоопарк презентовал себя на 90-летии ростовского зверинца

Тем временем в зоопарке сейчас во всю цветут садовые лилии.

Сотрудники Липецкого зоопарка приняли участие в международной научно-практической конференции "Сохранение разнообразия животных в природе и зоопарках", посвящённой 90-летию Ростовского-на-Дону зоопарка.



Липецким зоопарком был представлен стендовый доклад по просветительной работе.



Кстати, в зоопарке сейчас во всю цветут садовые лилии.



- В природных условиях лилии можно повстречать в Европе, Азии, а также в Северной Америке, - отмечают в зоопарке - С этим прекрасным цветком связано большое количество различных легенд. Так, в древней Греции считалось, что лилии, окрашенные в белый цвет ― это капельки молока богини Геры. У христиан же данный белый цветок символизирует Богоматерь. Лилию зачастую используют в геральдике. Также данное растение не обделили вниманием и поэты с писателями. Оно обладает необычайной красотой, а еще и лечебными свойствами.



Фото zoo48.ru

