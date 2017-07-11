Культура

46 минут назад

Липецкий зоопарк презентовал себя на 90-летии ростовского зверинца

138
#зоопарк
Липецкий зоопарк презентовал себя на 90-летии ростовского зверинца

Тем временем в зоопарке сейчас во всю цветут садовые лилии.

Сотрудники Липецкого зоопарка  приняли участие в международной научно-практической конференции "Сохранение разнообразия животных в природе и зоопарках", посвящённой 90-летию Ростовского-на-Дону зоопарка.

Липецким зоопарком был представлен стендовый доклад по просветительной работе.

Кстати, в зоопарке сейчас во всю цветут садовые лилии. 

- В природных условиях лилии можно повстречать в Европе, Азии, а также в Северной Америке, - отмечают в зоопарке - С этим прекрасным цветком связано большое количество различных легенд. Так, в древней Греции считалось, что лилии, окрашенные в белый цвет ― это капельки молока богини Геры. У христиан же данный белый цветок символизирует Богоматерь. Лилию зачастую используют в геральдике. Также данное растение не обделили вниманием и поэты с писателями. Оно обладает необычайной красотой, а еще и лечебными свойствами.

Фото zoo48.ru
138
#зоопарк

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

18-летний мотоциклист и его 17-летний пассажир погибли в столкновении с «Ладой»
#авария #ДТП
2
18-летний мотоциклист и его 17-летний пассажир погибли в столкновении с «Ладой»

сегодня, 08:37

Происшествия
Квартирант забил до смерти хозяина жилья
#убийство
3
Квартирант забил до смерти хозяина жилья

сегодня, 08:22

Происшествия
В Тербунском районе погиб водитель «ВАЗа»
#дтп
В Тербунском районе погиб водитель «ВАЗа»

сегодня, 08:20

Происшествия
Липецкий автомобиль стал причиной трагедии на дороге в Воронеже
#дтп
9
Липецкий автомобиль стал причиной трагедии на дороге в Воронеже

вчера, 17:08

Происшествия
Липчанин попал в массовое ДТП в Воронежской области
#ДТП #авария
Липчанин попал в массовое ДТП в Воронежской области

вчера, 13:24

Происшествия
На юго-западе Липецка воруют решетки ливневой канализации
#кража #благоустройство
5
На юго-западе Липецка воруют решетки ливневой канализации

вчера, 12:18

Происшествия