Здоровье

сегодня, 09:15

В ходе акции «Онкодесант» рак заподозрили у каждого девятого

494
#рак #онкология
1
В ходе акции «Онкодесант» рак заподозрили у каждого девятого

Таковы итоги акции "Онкодесант" в Воловском районе.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в профилактической акции «Онкодесант» в Воловском районе приняли участие более 300 человек. Из них в Воловской районной больницы областными онкологами было осмотрено более 100 человек, из них у 11 человек выявлено подозрение на рак - то есть рак заподозрили у каждого десятог осмотренного. В информационно-образовательных программах, организованных на предприятиях и в учреждениях, приняли участие более 200 человек.

Всего по итогам проведения акции в пяти районах Липецкой области участие в ней приняли около 2,5 тысячи человек. Из них более 800 человек прошло медицинское обследование. Следующая акция «Онкодесант» состоится в Лебедянском районе.

- Онкология — диагноз, способный повергнуть в панику и внушить страх безысходности любому оптимисту, - отмечают в управлении здравоохранения. - Высокая распространенность рака делает все более актуальной тему первых проявлений онкозаболеваний. Хотя симптомы раковой опухоли зависят от локализации патологического процесса и его размеров, существует несколько признаков, по которым можно заподозрить страшную болезнь и вовремя обратиться ко врачу. Ведь чем раньше обнаружена опухоль, тем менее агрессивные методики необходимы для ее устранения и благоприятнее прогноз. 

494
#рак #онкология
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

18-летний мотоциклист и его 17-летний пассажир погибли в столкновении с «Ладой»
#авария #ДТП
2
18-летний мотоциклист и его 17-летний пассажир погибли в столкновении с «Ладой»

сегодня, 08:37

Происшествия
Квартирант забил до смерти хозяина жилья
#убийство
3
Квартирант забил до смерти хозяина жилья

сегодня, 08:22

Происшествия
В Тербунском районе погиб водитель «ВАЗа»
#дтп
В Тербунском районе погиб водитель «ВАЗа»

сегодня, 08:20

Происшествия
Липецкий автомобиль стал причиной трагедии на дороге в Воронеже
#дтп
9
Липецкий автомобиль стал причиной трагедии на дороге в Воронеже

вчера, 17:08

Происшествия
Липчанин попал в массовое ДТП в Воронежской области
#ДТП #авария
Липчанин попал в массовое ДТП в Воронежской области

вчера, 13:24

Происшествия
На юго-западе Липецка воруют решетки ливневой канализации
#кража #благоустройство
5
На юго-западе Липецка воруют решетки ливневой канализации

вчера, 12:18

Происшествия