В ходе акции «Онкодесант» рак заподозрили у каждого девятого

Таковы итоги акции "Онкодесант" в Воловском районе.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в профилактической акции «Онкодесант» в Воловском районе приняли участие более 300 человек. Из них в Воловской районной больницы областными онкологами было осмотрено более 100 человек, из них у 11 человек выявлено подозрение на рак - то есть рак заподозрили у каждого десятог осмотренного. В информационно-образовательных программах, организованных на предприятиях и в учреждениях, приняли участие более 200 человек.

Всего по итогам проведения акции в пяти районах Липецкой области участие в ней приняли около 2,5 тысячи человек. Из них более 800 человек прошло медицинское обследование. Следующая акция «Онкодесант» состоится в Лебедянском районе.

- Онкология — диагноз, способный повергнуть в панику и внушить страх безысходности любому оптимисту, - отмечают в управлении здравоохранения. - Высокая распространенность рака делает все более актуальной тему первых проявлений онкозаболеваний. Хотя симптомы раковой опухоли зависят от локализации патологического процесса и его размеров, существует несколько признаков, по которым можно заподозрить страшную болезнь и вовремя обратиться ко врачу. Ведь чем раньше обнаружена опухоль, тем менее агрессивные методики необходимы для ее устранения и благоприятнее прогноз.