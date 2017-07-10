Липчанка презентовала в Муроме русские народные костюмы от Юдашкина

Модный показ прошёл в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

Модель из Липецка Оксана Рубленко презентовала в Муроме русские народные костюмы от Валентина Юдашкина. Коллекцию «Русская жара» до этого показывали в Париже.

На этот раз дефиле было приурочено к масштабным празднованиям Дня семьи, любви и верности, который отмечается в День памяти Петра и Февронии Муромских. По этому поводу в Муром съехались звёзды эстрады, известные деятели политики и культуры.

Valentin Yudashkin #couture#valentinyudashkin#luxury#murom#fashion#model Публикация от @ksanalankovskis Июл 8 2017 в 8:31 PDT

Valentin Yudashkin #couture#valentinyudashkin#luxury#murom#fashion Публикация от @ksanalankovskis Июл 10 2017 в 5:56 PDT

Valentin Yudashkin #model#fashion#murom#luxury#valentinyudashkin#model#couture Публикация от @ksanalankovskis Июл 8 2017 в 8:35 PDT