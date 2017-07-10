сегодня, 16:09
Липчанка презентовала в Муроме русские народные костюмы от Юдашкина
Модный показ прошёл в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.
Модель из Липецка Оксана Рубленко презентовала в Муроме русские народные костюмы от Валентина Юдашкина. Коллекцию «Русская жара» до этого показывали в Париже.
На этот раз дефиле было приурочено к масштабным празднованиям Дня семьи, любви и верности, который отмечается в День памяти Петра и Февронии Муромских. По этому поводу в Муром съехались звёзды эстрады, известные деятели политики и культуры.
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