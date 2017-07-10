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сегодня, 16:09

Липчанка презентовала в Муроме русские народные костюмы от Юдашкина

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#модель #Юдашкин #День семьи
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Липчанка презентовала в Муроме русские народные костюмы от Юдашкина

Модный показ прошёл в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

Модель из Липецка Оксана Рубленко презентовала в Муроме русские народные костюмы от Валентина Юдашкина. Коллекцию «Русская жара» до этого показывали в Париже.

На этот раз дефиле было приурочено к масштабным празднованиям Дня семьи, любви и верности, который отмечается в День памяти Петра и Февронии Муромских. По этому поводу в Муром съехались звёзды эстрады, известные деятели политики и культуры. 

Valentin Yudashkin #couture#valentinyudashkin#luxury#murom#fashion#model

Публикация от @ksanalankovskis

Valentin Yudashkin #couture#valentinyudashkin#luxury#murom#fashion

Публикация от @ksanalankovskis

Valentin Yudashkin #model#fashion#murom#luxury#valentinyudashkin#model#couture

Публикация от @ksanalankovskis

Valentin Yudashkin #fashion#murom#luxury#valentinyudashkin#couture

Публикация от @ksanalankovskis

1 407
#модель #Юдашкин #День семьи
2

Комментарии (1)

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Я

сегодня, 16:26
Интересно, где Юдашкин видел русские народные костюмы, еле прикрывающие попу?
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