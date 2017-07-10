Общество
34 минуты назад
Глава Липецка попросил усилить силовую составляющую Дня города
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И привлечь к охране правопорядка ДНД.
Сегодня на оперативном совещании у главы Липецка Сергей Иванов попросил своего заместителя Евгения Павлова усилить силовую направленность Дня города.
Мэр попросил подчинённого помимо полиции и Росгвардии привлечь к охране правопорядка дружинников.
В мероприятиях 14-16 июля, по оценке мэрии, на профессиональной основе будут участвовать три тысячи человек: артистов, музыкантов, профессиональных и народных коллективов, работников департаментов образования и культуры.
Мэр попросил подчинённого помимо полиции и Росгвардии привлечь к охране правопорядка дружинников.
В мероприятиях 14-16 июля, по оценке мэрии, на профессиональной основе будут участвовать три тысячи человек: артистов, музыкантов, профессиональных и народных коллективов, работников департаментов образования и культуры.
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цирк