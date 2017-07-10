Количество проверок предпринимателей уменьшилось на 14%

Бизнес перестают "кошмарить".

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в связи с оптимизацией контрольно-надзорной деятельности, в рамках государственной политики снижения административного давления на бизнес произошло снижение количества плановых проверок: в 2015 году проведено 1738 плановых проверок, в 2016 году – 1390 (снижение к уровню 2015 года составило 20%). Количество проверок, включенных в план на 2017 год уменьшилось на 14% относительно плана 2016 года.

В план плановых проверок на 2017 год включены только приоритетные субъекты и объекты с учетом их классификации по потенциальному риску причинения вреда здоровью и имуществу потребителей. Объекты надзора низкой категории риска в плане отсутствуют.

Удельный вес субъектов малого предпринимательства в плане на 2017 год составил 8,3%, что практически в 2 раза ниже уровня плана 2016 года (17%) и в 7 раз меньше, чем в плане на 2015 год (60%). Это так называемый «социально-ориентированный» малый бизнес, а так же субъекты, имеющие вступившее в силу административное взыскание в соответствии с частью 2 статьи 26.1. Федерального закона от 13.07.2015 № 246-ФЗ, с момента принятия которого прошло менее трех лет.

Напомним, 13 июля с 10.00 до 16.00 Управление Роспотребнадзора по Липецкой области проведет «День открытых дверей для предпринимателей». Акция направлена на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о деятельности Роспотребнадзора, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, возможностях информационных ресурсов Роспотребнадзора.

По итогам первого квартала наиболее часто задаваемыми вопросами предпринимательским сообществом были: изменения в санитарном законодательстве и законодательстве о защите прав потребителей; о требованиях при реализации системы ХАССП, проведении производственного контроля; о контроле (надзоре) за реализацией фальсифицированной продукции; о защите прав индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) и другие.