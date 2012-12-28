Занимавшегося ремонтом кровли дома подрядчика обвиняют в мошенничестве

По версии следствия, директор фирмы умышленно завысил стоимость работ и предоставил заказчику содержащие недостоверные сведения документы.

В Ельце 43-летнего директора ООО «Солидарность» обвиняют в том, что он умышленно завысил стоимость ремонта кровли многоквартирного дома на улице Мира.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ещё 15 июля 2021 года между собственниками дома и ООО «Солидарность» был заключен договор на капитальный ремонт кровли дома на сумму 1,4 миллиона рублей. Но, по версии следствия, директор фирмы обманул заказчиков относительно действительной стоимости работ и предоставил подготовленные и подписанные им локально-сметные расчеты, в которых умышленно увеличил стоимость и объем работ на 190 тысяч рублей.После взятые на себя обязательства подрядчик в полном объеме не выполнил, при этом заказчику он предоставил для отчётности документы, содержащие недостоверные сведения о выполнении работ на полную стоимость договора.Действия директора фирмы квалифицированы по части третьей статьи 159 УК РФ. Максимальная санкция этой статьи — 6 лет лишения свободы.