Общество

51 минуту назад

Липецкие кинологи стали одними из лучших в ЦФО

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#соревнование #кинологи
Липецкие кинологи стали одними из лучших в ЦФО

Мужчины и их хвостатые коллеги войдут в сборную команду.

Военнослужащие соединения по охране общественного порядка и важных государственных объектов в Липецке заняли третье место на соревнованиях по многоборью кинологов со служебными собаками. Состязания были проведены в учебном полку Центрального округа Росгвардии, сообщает ведомство. Кинологи и их четвероногие помощники состязались в работе по следу, задержании условного вооруженного преступника, его охране и конвоировании, поиску взрывчатых веществ в транспорте, в нежилом строении, в ручной клади, в поле и на грунтовой дороге.

По сумме набранных баллов лидером соревнований стали представители соединения по охране важных государственных объектов (г. Москва); 2-ое место досталось кинологам отдельного отряда специального назначения «Меркурий» (г. Смоленск); 3-е место заняли липчане.


Из числа победителей сформирована команда, которая представит Центральный округ на чемпионате войск национальной гвардии Российской Федерации по многоборью служебными собаками.
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#соревнование #кинологи

Комментарии (1)

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лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

43 минуты назад
Куда про Навального дели статью? Люди имеют право знать! Хватит коррупционерам воровать наши пенсии и зарплаты!!!
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