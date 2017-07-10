Общество
51 минуту назад
Липецкие кинологи стали одними из лучших в ЦФО
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Мужчины и их хвостатые коллеги войдут в сборную команду.
Военнослужащие соединения по охране общественного порядка и важных государственных объектов в Липецке заняли третье место на соревнованиях по многоборью кинологов со служебными собаками. Состязания были проведены в учебном полку Центрального округа Росгвардии, сообщает ведомство. Кинологи и их четвероногие помощники состязались в работе по следу, задержании условного вооруженного преступника, его охране и конвоировании, поиску взрывчатых веществ в транспорте, в нежилом строении, в ручной клади, в поле и на грунтовой дороге.
По сумме набранных баллов лидером соревнований стали представители соединения по охране важных государственных объектов (г. Москва); 2-ое место досталось кинологам отдельного отряда специального назначения «Меркурий» (г. Смоленск); 3-е место заняли липчане.
Из числа победителей сформирована команда, которая представит Центральный округ на чемпионате войск национальной гвардии Российской Федерации по многоборью служебными собаками.
По сумме набранных баллов лидером соревнований стали представители соединения по охране важных государственных объектов (г. Москва); 2-ое место досталось кинологам отдельного отряда специального назначения «Меркурий» (г. Смоленск); 3-е место заняли липчане.
Из числа победителей сформирована команда, которая представит Центральный округ на чемпионате войск национальной гвардии Российской Федерации по многоборью служебными собаками.
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лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ