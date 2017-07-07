В детском лагере «Прометей» началась серия ярких и красочных мероприятий, посвященных Дню металлурга

Тысячи липецких девчонок и мальчишек считают, что лагерь «Прометей» - лучшее место на земле. Лишний раз в этом убедились участники нынешней смены, которые вчера одними из первых в Липецке отпраздновали День металлурга.







В «Прометее» никогда не бывает скучно, в этом можете убедиться и вы, дорогие читатели GOROD48. Достаточно лишь посмотреть видео, расположенное ниже. Запечатлённое на этих кадрах веселое буйство происходило до начала самого мероприятия, когда прометеевские отряды еще только собирались у места праздника.

Настоящая «жара» наступила, когда началось само мероприятие.

Особенно, когда на сцену поздравить ребят поднялись гости – руководители Новолипецкого комбината.







Директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук передала ребятам привет от их родителей, дедушек и бабушек, которые трудятся на Новолипецком комбинате, и поздравила молодое поколение с Днем металлурга.







- Ваши родители, ваши близкие ставят рекорды каждый день, чтобы сделать наше предприятие передовым, - сказала Ирина Ефимчук. - По последним исследованиям, которые были сделаны компанией «World Steel Dynamiks», Группа НЛМК вошла в пятерку лучших предприятий мира. И в этом заслуга ваших родных, чей труд позволяет развиваться и нашему предприятию, и социальной сфере НЛМК, и в частности подшефному лагерю «Прометей».

- В этом году «Прометей» отпраздновал свое 40-летие, - напомнил председатель профсоюзного комитета НЛМК Василий Литовкин. - Новолипецкий металлургический комбинат с первых дней принимал самое непосредственное участие в том, чтобы этот лагерь жил, радовал вас и, уверен, будет радовать и впредь.

Ребята ответили гостям дружной речевкой: «Прометей, НЛМК – вместе будут на века».







К празднованию Дня металлурга в «Прометее» готовились заранее. Ребята разучили концертные номера, которыми порадовали гостей.





Творчество подростков на праздничном концерте шло рука об руку с выступлением профессиональных артистов, например с танцорами липецкой студии «Dance Lend Club», которых юные зрители встречали оглушительными аплодисментами.

Конкурсы, творческие номера, испытания для вожатых – все было проведено на высшем уровне и еще раз убедило, что отдыхать в «Прометее» престижно и весело.







После окончания концерта ребята разошлись по творческим и развлекательным площадкам, на которых им предлагали поиграть в дартс или почувствовать себя исследователями природы.







Клуб исторической реконструкции «Копье» специально приехал в «Прометей», чтобы показать ребятам древние игры, в которые играли наши далекие предки: например, клёк. Эта игра – «прадедушка» городков и боулинга, по словам знатоков истории, известна не менее тысячи лет.







Собственно, праздник в «Прометее» начался еще с утра, когда в гости к ребятам приехали профессиональные футболисты из команды «Металлург». Спортсмены приготовили мастер-классы для ребят, в которых, к слову, с удовольствие принимали участие и девочки. Профессиональный аквагример, не покладая рук, два часа бесплатно разрисовывала лица детей, которых в очереди набралось десятки.







Завершилось спортивное мероприятие товарищеским прометеевцев с футболистами «Металлурга» и автограф-сессией с лучшим игроком клуба Николаем Иванниковым.





К слову, мама Николая Иванникова работает в «Прометее», а вся их семья живет в доме неподалеку от лагеря. Но даже сам футболист был шокирован темпераментным приемом в детском лагере.

Словом, вчерашний День металлурга в «Прометее» получился красочным и незабываемым. Но других в этом лагере и не бывает.

ДЛЯ СПРАВКИ

«Прометей» в настоящее время - самый крупный детский оздоровительный лагерь в Липецкой области. В одну смену он принимает 500 детей в возрасте от 7 до 15 лет.







С 2007 года СОК «Прометей» - структурное подразделение Некоммерческого партнерства «Новолипецкий медицинский центр», соучредителем которого является Новолипецкий металлургический комбинат.







С 2013 года приоритетным направлением деятельности СОК «Прометей» является профессиональная ориентация детей и подростков, отдыхающих в лагере. При непосредственном участии НЛМК и финансовой поддержке Благотворительного фонда социальной защиты НЛМК «Милосердие» в СОК «Прометей» разработаны и успешно реализованы профориентационные проекты «Проф-Навигатор» (2013 г.), «Уравнение с двумя неизвестными» (2014 г.), «Витамины рост: 5 в 1» (2015 г.), «Пять в третьей степени» (2016 г.), которые получили высокую оценку специалистов и отмечены Гран-при Всероссийских конкурсов программ и научно-методических разработок «Наука и практика обеспечения детского и молодежного отдыха» за разработку концепции и механизма развития профориентационной работы в детском оздоровительном лагере.

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ЭКСКУРСИЯ В ХРАМ НАУКИ







Новолипецкий металлургический комбинат в четь праздника приготовил сюрприз не только прометеевцам, но и всем школьникам Липецка. При поддержке НЛМК состоялись экскурсии в детский технопарк «Кванториум», которому помогает комбинат. В таких «храмах науки» ребята могут получить ценные навыки по изучению природы, географии, физики и робототехники. Скоро в «Кванториуме» появятся и направления, связанные с металлургической деятельностью, что поможет подросткам не только узнать много нового, но и, возможно, определиться с выбором будущей профессии, чтобы через несколько лет с гордостью говорить: «Я – металлург!». Многие участники экскурсий выразили желание осенью прийти заниматься в технопарке.





